ЧМ-2022. Отбор

Стали известны судейские назначения на матч отбора ЧМ-2022.

В рамках отборочного турнира к Чемпионату мира в Катаре сборная Украины в гостя сыграет с Финляндией.

Главным арбитром встречи назначен испанец Хесус Хилем Мансао. Боковыми арбитрами будут Диего Барберо Севилья и Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

На матче будет работать система ВАР, а арбитром видеоассистента рефери выступит Рикардо Де Бургас Бенгоечеа, его помощник — Хавьер Эстрада Фернандес.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.