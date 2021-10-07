ЧМ-2022. Отбор

Слова лидера сборной Финляндии перед матчем против Украины.

Нападающий сборной Финляндии Джоэл Похьянпало прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины.

"Не имеет никакого значения, кто записывает на свой счет гол, я или Пукки, если команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда. Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира, — приводит слова Похьянпаоло ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.