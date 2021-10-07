Украина

Команда Александра Петракова завершила подготовку в Киеве.

Сегодня утром, 7 октября, сборная Украины под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова провела последнюю тренировку на сборе в Киеве. Об этом сообщает УАФ.

Перед тренировочным занятием, футболисты собрались в центре поля, где поздравили с днем рождения президента УАФ Андрея Павелко. В память о знаменательном событии сборники подарили Павелко именную футболку с цифрами, символизирующие его возраст. Со своей стороны, президент УАФ пообещал в дальнейшем максимально способствовать главной команде в достижении лучших результатов.

На самой тренировке игроки работали над тактическими упражнениями, нацеленными на матч со сборной Финляндии, с которой Украина сыграет 9 октября в важном поединке отбора ЧМ-2022.

После завершения тренировки футболисты вернулись в отель и начали готовиться к вылету в Финляндию, который запланирован на 16:45 по киевскому времени.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.