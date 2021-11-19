Организация обновила рейтинг национальных команд.
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19 ноября 2021, 20:18
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.
Так, после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) Украина поднялась с 26-й на 25-е место.
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Кроме того, улучшили свои позиции сборные Англии и Аргентины.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия – 1828.45
2. Бразилия – 1826.35
3. Франция – 1786.15
4. Англия – 1755.52
5. Аргентина – 1750.51
...
25. Украина – 1535.08
Напомним, жеребьевка предстоящей стадии пройдет в Цюрихе 26 ноября, начало в 18:00 по Киеву, а по ее исходу будет определен состав пар команд, сильнейшие в которых попадут в финальный раунд плей-офф.