Украина

Организация обновила рейтинг национальных команд.

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.

Так, после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) Украина поднялась с 26-й на 25-е место.

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Кроме того, улучшили свои позиции сборные Англии и Аргентины.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия – 1828.45

2. Бразилия – 1826.35

3. Франция – 1786.15

4. Англия – 1755.52

5. Аргентина – 1750.51

...

25. Украина – 1535.08

Напомним, жеребьевка предстоящей стадии пройдет в Цюрихе 26 ноября, начало в 18:00 по Киеву, а по ее исходу будет определен состав пар команд, сильнейшие в которых попадут в финальный раунд плей-офф.