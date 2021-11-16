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Босния и Герцеговина — Украина 0:2
Голы: Зинченко, 58, Довбик, 79

Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Симирот, 64) — Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) — Малиновский (Сидорчук, 82), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75), Цыганков (Зубков, 75).

Предупреждения: Демирович — Забарный.