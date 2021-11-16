ЧМ-2022. Отбор
16 ноября 2021, 23:39
Украина обыграла Боснию и добыла путевку в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Босния и Герцеговина — Украина, в котором подопечные Петракова.
16 ноября 2021, 23:39
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Босния и Герцеговина — Украина 0:2
Голы: Зинченко, 58, Довбик, 79
Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Симирот, 64) — Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).
Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) — Малиновский (Сидорчук, 82), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75), Цыганков (Зубков, 75).
Предупреждения: Демирович — Забарный.