ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию результаты опроса на тему возможных соперников для сборной Украины.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова смогла обыграть Боснию и Герцеговину (2:0), в то время как Франция обыграла Финляндию с таким же счетом, что позволило "сине-желтым" выйти в стыковые матчи плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022.

По итогам группового этапа отборочного цикла определились все возможные соперники для сборной Украины, среди которых были Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Была еще и Россия, но встреча с ними невозможна из-за политических обстоятельств.

В результате читателям Football.ua предлагалась возможность определиться с наиболее желаемым соперником для команды Александра Петракова в стыковых матчах плей-офф ЧМ-2022.

По итогам голосования с явным преимуществом лидировали две сборные, где чуть вперед вышла Шотландия (37,9% голосов — 5581 человек), опередившая Уэльс (35,1% — 5170). После них идет Швеция, с которую "сине-желтые" прошли в 1/8 финала минувшего Евро-2020. Больше всего наши болельщики не хотят видеть в соперниках украинцев — Португалию и Италию.

Напомним, жеребьевка предстоящей стадии пройдет в Цюрихе 26 ноября, начало в 18:00 по Киеву, а по ее исходу будет определен состав пар команд, сильнейшие в которых попадут в финальный раунд плей-офф.

Отметим, что матчи полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 пройдут 24 марта 2022 года.