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Президент Динамо висловився про конфлікт, який стався між ним та керівництвом УАФ через виклик гравців до національної збірної України.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх 12 футболістів до національної збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру "жовто-синіх" Олександру Петракову (29 квітня).

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив свою позицію з цього приводу.

"Чи радилася УАФ з клубами, зокрема, Динамо, плануючи збір національної команди України? У тому й річ, що ніхто ні з ким не радився. Вони вигадали цей збір, коли ми вже намітили план дій — проводити благодійні матчі. Зараз усі обурені та висловлюють патріотичні гасла. Але в цій ситуації потрібно розібратися професійно, що буде краще для футболістів збірної".

"Організувати благодійні матчі Динамо для потреб України була ініціатива Луческу. Містер написав на моє ім'я листа, щоб ми організували благодійні матчі, щоб показати світові всі жахи війни. Ми почали здійснювати цю ідею, вона йшла тяжко. Дякуємо міністру спорту, міністру культури та міністру закордонних справ, що нас підтримали, хоча їм у цей час не до футболу".

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"Спочатку ми хотіли виступати однією командою, складеною з українських футболістів Динамо та Шахтаря. Ми навіть говорили з цього приводу із Палкіним. Він ухвалив цей варіант. Чому цього не сталося? Спочатку Шахтар мав невизначеність із головним тренером. Але потім стало відомо, що Де Дзербі залишається, і це питання відпало".

"Нам же потрібний результат, а не просто гасла? Я у футболі 30 років і розумію, що якщо футболісти грають за два-три дні, то вони знаходяться в оптимальному стані. А якщо збирати гравців за місяць та мучити їх лише тренуваннями, то вони потім і у футбол не захочуть грати. Це один бік медалі".

"Друга сторона — для чого брати футболістів, яких потім не використовуватимуть? Ми ж чудово розуміємо, що з 12-ти футболістів Динамо, в основу збірної потраплять щонайбільше троє чи четверо, і ми всі їх знаємо. Багато хто навіть у запас не потрапить, коли приїдуть легіонери. Вони навіть Бурду хотіли викликати, котрий не грав три роки".

"Місяць їх ганятимуть на тренуваннях. Про які контрольні матчі збірної кажуть, якщо національні команди не зберуться, бо у європейських лігах йдуть чемпіонати? Може, краще було б відправити головного тренера збірної України на матчі Динамо та Шахтаря, щоб він переглядав футболістів?" — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що раніше свою позицію із цього приводу висловили головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу та керманич збірної України Олександр Петраков.