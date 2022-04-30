ЧМ-2022. Отбор

Не дивлячись на кампанії бойкотування змагань, фанати жваво прагнуть отримати перепустки на трибуни.

Чемпіонат світу-2022 вже наприкінці цього року пройде в Катарі, тому чим менше часу залишається до початку міжнародного форуму, тим більше з’являється охочих потрапити безпосередньо на трибуни під час матчів майбутнього мундіалю.

Зокрема, ФІФА фіксує надзвичайно високий рівень запитів щодо заповітних перепусток на поєдинки, кількість яких на сьогоднішній день вже становить 23,5 млн білетів.

Фінальний розіграш серед поданих заявок відбудеться лише 31 травня, тому організатори турніру очікують на ще більш суттєве зростання попиту.

Цікаво, що серед найбільш бажаних для відвідування ігор опинилися одразу три матчі збірної Аргентини на груповому етапі: проти Мексики, Саудівської Аравії та Польщі.

Окрім цього, уболівальники з нетерпінням очікують на зустріч квартету B, у який ще має можливість потрапити збірна України, якщо послідовно обіграє Шотландію та Вельс у перенесених матчах кваліфікації.

Ідеться про зустріч Англії та США, які зіграють між собою 25 листопада.

Подібні дані не викликають здивування з огляду на те, що найбільш охочими до квитків є представники країни-господаря турніру, Катару, а також Бразилії, Франції, Саудівської Аравії, Аргентини, Англії, Мексики та США.