Украина

Український вінгер має невелике пошкодження.

Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков встигне відновитися до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"У Циганкова невеличке ушкодження. Але можу вас запевнити, що до матчів національної збірної він буде готовий. Ушкодження він отримав на тренуванні і, як наслідок, займався за індивідуальною програмою. Але нічого серйозного там немає і до зборів національної команди України Циганков буде повноцінно готовий зіграти матчі відбору. У збірній України на нього ми маємо розраховувати", — сказав Циганик у своїй програмі Циганик LIVE.

Через своє пошкодження Циганков не зміг взяти участь у благодійному матчі проти Борусії Д (3:2), а також у поєдинку із загребським Динамо (2:2).

Нагадаємо, вже у понеділок, 2 травня, збірна України розпочне підготовку до матчу із Шотландією, який відбудеться 1 червня.