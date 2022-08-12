Україна

Телеканал все ще може транслювати ігри УПЛ.

Відбулося чергове засідання УПЛ з питання офіційного транслятора поєдинків нового сезону чемпіонату України-2022/23.

У ЗМІ була інформація, що телеканал Setanta вибула зі списку претендентів на показ матчів, але виконавчий директор УПЛ Євген Дикий не підтвердив її.

"Хочу попросити всіх довіряти лише офіційним джерелам. Нині узгоджуються технічні умови контракту.

Інформація, про те, що Сетанта вийшла з гри, не відповідає дійсності. В понеділок планується офіційна заява по ситуації з ТВ-пулом УПЛ", — цитує функціонера БОМБАРДИР.

Раніше повідомлялось, що президент УАФ Андрій Павелко обговорив з клубами УПЛ створення єдиного телепулу.