Україна

Команда побореться за груповий етап Ліги конференцій.

Дніпро-1 в рамках поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти Спартака з Трнави.

Після відставки Олександра Кучера команду до першої зустрічі готують три тренери - Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

"Ті, хто напередодні отримав багато ігрового часу, виконали комплекс вправ для м’язів та відновлювальної бігової роботи, а після цього потрапили до рук масажистів. Решта ж провела повноцінне тренування з ігровими вправами та грою у футбол на обмеженому просторі.

До Трнави делегація Дніпра-1 вирушить завтра вранці. На 20 годину за київським часом на тамтешньому стадіоні заплановане передматчеве тренування", — йдеться у заяві дніпрян.

Матч Спартак Т – Дніпро-1 відбудеться у середу, 23 серпня, о 19:30.