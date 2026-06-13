Україна

Сума трансферу становитиме близько десяти мільйонів євро.

Вінгер Фламенгу Раян Роберто може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Веде Касагранде.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який вже погодив трансфер футболіста за десять мільйонів євро.

Також зазначається, що "гірники" викуплять 90% прав на гравця, а Фламенгу отримає 10% суми майбутнього продажу футболіста.

Роберто виступає за Фламенгу з 2023 року. Цього сезону Раян провів лише два матчі за основний склад без результативних дій за 30 хвилин на полі. Також на його рахунку 12 матчів за склад U-20, де він забив п'ять м'ячів та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію за юного таланта Сан-Паулу.