Україна

Нагородою за результативний сезон став підписаний контракт із Шахтарем.

Новоспеченого вінгера донецького Шахтаря Глейкера Мендозу було визнано найкращим гравцем сезону УПЛ-2025/26. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 24-річний венесуелец, який виступав за Кривбас, випередив форварда київського Динамо Матвія Пономаренка та вінгера Шахтаря Алісона Сантану. Топ-5 доповнили захисник "гірників" Микола Матвієнко та вінгер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко.

Мендоза став п'ятим легіонером, якого визнали найкращим гравцем за підсумками сезону УПЛ, та першим представником з Венесуели. До нього таку нагороду отримували Даріо Срна (двічі), Вілліан, Тайсон та Генріх Мхітарян. Також можна додати бразильця Марлоса, який з 2017 року має український паспорт.

Минулого сезону Мендоза провів 28 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 12 гольових передач.

За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Різник — найкращий воротар УПЛ сезону-2025/26.