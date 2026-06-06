Україна

Минулого літа "гірники" отримали відмову від Флуміненсе.

Нападник Флуміненсе Джон Кеннеді все ще може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного бразильця, як і раніше, зацікавлений донецький Шахтар, який вже намагався підписати гравця минулого літа, але отримав відмову, запропонувавши 10 мільйонів євро.

Зазначається, що "гірники" знову уважно стежать за гравцем та мають намір зробити нову пропозицію для бразильського клубу.

Цього сезону Кеннеді провів 35 матчів, у яких забив 14 олів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у трансфері півзахисника Уніона Санта-Фе.