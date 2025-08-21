Німеччина

Контракт із гравцем вже узгоджено, але перемовини між клубами тривають.

РБ Лейпциг зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса. Як повідомляє TransferFeed, ініціативу проявляють керівник глобального спортивного відділу Юрген Клопп і спортивний директор клубу Марсель Шефер.

За даними джерела, кілька тижнів тому німецький клуб уже погодив з гравцем умови особистого контракту. Однак сам трансфер наразі призупинений через повільний перебіг переговорів між Лейпцигом і Шахтарем.