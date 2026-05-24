Коуч Епіцентра поділився своїми думками після гри з аутсайдером УПЛ.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував нічийний результат у матчі заключного туру УПЛ проти СК Полтава (0:0).

"Я подякував хлопцям. Найголовніше – ми виконали завдання, яке перед нами стояло, зберегли прописку в УПЛ. Щодо матчу. Ми намагалися грати на перемогу, але цю гру я хотів би забути раз і назавжди.

Я вважаю, що це повністю наша вина, в першу чергу – моя. Я намагався налаштувати хлопців на цей матч, щоб він був агресивний, але, на жаль, мені це не вдалося. Гра проходила в монотонному стані, я просто не впізнавав нас. Нічого не було в матчі від слова зовсім.

Якщо в цілому по сезону пройтися, були і чудові матчі, і провальні. Загалом я думаю, що наша команда може йти з високо піднятою головою. Про нас почали говорити, ми демонстрували хороший футбол, божевільні матчі, навіть останній проти Полісся, ми пропускаємо на останніх секундах. Для нас це великий досвід, тому що багато футболістів зіграли свій перший сезон в УПЛ. через це, напевно, десь така невпевненість.

А цей матч – я ж кажу, хочеться його забути, але це чисто моя вина. Десь заспокоєння було, я не зміг налаштувати, щоб команда гримнула дверима. Нічого страшного в цьому не бачу, для мене це дуже хороша інформація для роздумів. Те, що в нас будуть зміни в команді – це абсолютно точно. Чому – тому що, як я футболістам кажу, другий такий сезон я вже не переживу.

Чи вдасться зберегти на наступний сезон ключових гравців? Попередні розмови є, мені б хотілося їх зберегти, але не все від мене залежить інколи. Свіжа кров нам вкрай необхідна, бо бували такі матчі, де ми домінували, але нам не вистачало класу. Нам потрібно над цим працювати, і кожен футболіст повинен сам над собою працювати – тільки так буде ріст", — сказав Нагорняк в ефірі УПЛ ТБ.

