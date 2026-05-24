Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 23 травня 2026 року.

Епіцентр у матчі останнього туру української Прем'єр-ліги поділив очки із СК Полтава (0:0).

Загалом команди провели досить рівний матч, де невелику перевагу можна відзначити з боку підопічних Сергія Нагорняка.

Це також показує статистика матчу, де Епіцентр мав 14 ударів по воротах, але тільки три точні, тоді як СК Полтава вісім разів пробувала атакувати ворота суперника та чотири рази потрапила у площину воріт.

Завдяки цьому Епіцентр зберіг місце в УПЛ, піднявшись на десяте місце. СК Полтава ще кілька турів тому оформила виліт до Першої ліги на останньому місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — СК Полтава у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — СК Полтава 0:0

Епіцентр: Федотов — Ліповуз (Є. Демченко, 46), Григоращук, Кош — Кирюханцев, Миронюк (Запорожець, 73), Себеріо, Климець — К. У. Рохас, Сидун, Сіфуентес.

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 66) — Одарюк, Сад, Галенков (Кононов, 85) — Кобзар (Марусич, 66).

Попередження: Є. Демченко — Даниленко.