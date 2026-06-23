Україна

Атакувальний хавбек і флангові оборонці змінять клубну прописку.

Правий захисник Андрій Кітела, лівий захисник Віталій Роман і атакувальний півзахисник Таллес Бренер залишать Рух, передає офіційний сайт львівського клубу.

Кітела (21 рік) приєднався до "жовто-чорних" взимку 2021 року. На його рахунку три асисти в 37-ми матчах. Роман (23) з осені 2020-го відзначився чотирма результативними ударами й трьома гольовими передачами в 106-ти поєдинках.

Таллес Бренер (28) поповнив склад Руху влітку 2021 року, відтоді взявши участь у 78-ми матчах, в яких записав на свій рахунок 13 голів і 11 асистів.

Нагадаємо, львів'ян виключили з УПЛ. Наступну кампанію вони збираються провести в Другій лізі.