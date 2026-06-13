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Львівський клуб попрощався з Копиною, Бойком, Товарницьким, Квасом і Касардою.

Юрій Копина, Максим Бойко, Олексій Товарницький, Костянтин Квас і Назар Касарда залишать львівський Рух, передає офіційний сайт клубу.

З опорником Бойком, атакувальним півзахисником Квасом і лівий вінгером Касардою "жовто-чорні" попрощалися за згодою сторін. У правого захисника Копини й центрбека Товарницького завершився термін дії контрактів.

На рахунку легенди Руху Юрія 12 голів і вісім асистів у 130-ти матчах (другий показник в історії львівського клубу) за дві періоди (2017-2021 і 2025-2026).

"Максим приєднався до Руху у 2021 році й у сезоні 2022/23 став чемпіоном України серед юніорів у складі Руху U-19. У всіх турнірах за основну команду "жовто-чорних" провів 17 матчів. Також зіграв 15 матчів та забив 3 голи у складі Руху-2.

Олексій приєднався до Руху у 2021 році. А у сезоні 2022/23 став чемпіоном України серед юніорів у складі Руху U-19. За "жовто-чорних" зіграв 13 матчів у всіх турнірах. Крім того, в його активі 37 матчів та 1 гол в складі Руху-2.

Костянтин приєднався до Руху взимку 2023 року і в тому ж сезоні став чемпіоном України серед юніорів. На професійному рівні зіграв 9 матчів у складі "жовто-чорних". Тоді як за Рух-2 провів 16 матчів та забив 3 голи.

Назар приєднався до Руху у 2021 році. У сезоні 2022/23 став чемпіоном України серед юніорів у складі Руху U-19. На професійному рівні за "жовто-чорних" зіграв 3 матчі. А також провів 17 матчів у складі Руху-2", — йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Нагадаємо, львів'ян виключили з УПЛ. Наступну кампанію вони збираються провести в Другій лізі.