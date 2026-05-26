Україна

Наступного сезону львівська команда виступатиме у Другій лізі.

Сьогодні, 26 травня, відбулися Загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, на яких було розглянуто заяву львівського Руху із проханням виключити клуб із УПЛ в сезоні-2025/26.

Клуби УПЛ підтримали рішення львів'ян, які, за словами президента клубу Григорія Козловського, наступного сезону виступатимуть у Другій лізі.

Відповідно з положень у регламенті, місце Руху у перехідних матчах займе Олександрія, яка посіла 15 місце в УПЛ, відставши від львів'ян на чотири очки.

Також додамо, що у перехідних матчах зіграє Кудрівка, яка посіла 13 місце в УПЛ.