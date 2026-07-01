Україна

Ще кілька трансферних подій з української Прем'єр-ліги.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід ще одного воротаря Валентина Моргуна, який продовжить кар'єру в Колосі.

24-річний українець приєднався до "біло-синіх" після академії харківського Металіста влітку 2018 року. За весь час Моргун провів шість поєдинків за основну команду, з яких один на нуль за восьми пропущених м'ячів.

Колос у свою чергу підписав ще трьох гравців — захисників Романа Гончаренка та Віталія Катрича, а також нападника Дениса Ндукве.

32-річний Гончаренко минулого сезону виступав за Верес — на його рахунку 19 матчів. Для нього це друга парафія в клубі з Ковалівки, де він виступав з 2022 по 2024 рік (23 матчі та один гол).

21-річний Катрич минулий сезон провів у складі Інгульця, де він відіграв 11 матчів та віддав одну гольову передачу.

26-річний Ндукве також перебрався до Колоса з Вереса — на його рахунку 21 матч, шість голів та один асист.

Колос також представив півзахисника Ірги Касаллу, про підписання якого повідомлялося раніше.

У той же час Харків оголосив про підписання контракту з півзахисником Уніона де Санта-Фе Рафаелем Профіні, яким раніше цікавився Шахтар.

Угода з 22-річним аргентинцем розрахована до літа 2029 з можливістю продовження ще на один сезон. За даними transfermarkt, сума трансферу склала близько трьох мільйонів євро.

Минулого сезону Профіні провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.

Оболонь оголосила про підписання контракту із захисником Дмитром Капінусом. Минулого сезону Капінус провів вісім матчів за Харків.

Чернівецька Буковина поповнилася ще одним новачком, яким став захисник Владислав Приймак. Угода з 29-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Приймак провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист за Оболонь.

Насамкінець львівські Карпати відправили в оренду півзахисника Едсона, який продовжить кар'єру в бразильському клубі Ремо до зими. При цьому бразильці матимуть опцію викупу гравця.

Едсон виступав за "левів" із січня 2026 року. На його рахунку вісім матчів та одна гольова передача.