Іргі Кассала продовжить свою кар'єру в Україні.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником КФ Вора Іргі Кассалою.

Угода з 23-річним албанцем розрахована на три з половиною роки.

Минулого сезону Кассала провів 36 матчів, у яких забив 13 голів та віддав п'ять гольових передач, завдяки чому став найкращим бомбардиром чемпіонату Албанії.

За підсумками сезону Колос набрав 49 очок та посів шосте місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав воротаря Динамо Моргуна.