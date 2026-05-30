Іргі Кассала продовжить свою кар'єру в Україні.
30 травня 2026, 10:48
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником КФ Вора Іргі Кассалою.
Угода з 23-річним албанцем розрахована на три з половиною роки.
Минулого сезону Кассала провів 36 матчів, у яких забив 13 голів та віддав п'ять гольових передач, завдяки чому став найкращим бомбардиром чемпіонату Албанії.
За підсумками сезону Колос набрав 49 очок та посів шосте місце в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Колос підписав воротаря Динамо Моргуна.