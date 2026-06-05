Україна

Донецький клуб уже зробив пропозицію щодо аргентинця Рафаеля Профіні.

Шахтар продовжує працювати над посиленням складу перед стартом нового сезону та звернув увагу на хавбека аргентинського Уніона Санта-Фе Рафаеля Профіні.

За інформацією Santa fe Deportivo, український клуб уже направив офіційну пропозицію щодо трансферу 22-річного футболіста. Наразі керівництво Уніона вивчає умови потенційної угоди та вирішує питання щодо майбутнього свого гравця.

Профіні є одним із ключових виконавців аргентинської команди. У 2026 році він провів 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем і п'ятьма результативними передачами.

Шахтар підходить до літнього трансферного вікна в статусі чемпіона України. Команда Арди Турана завершила сезон на першому місці, випередивши найближчого переслідувача ЛНЗ на 12 очок, і завдяки високому клубному рейтингу напряму вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів.