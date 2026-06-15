Україна: Перша ліга

Команду очолив 46-річний фахівець Василь Баранов, який раніше працював у Кудрівці.

ФК Чернігів оголосив про призначення Василя Баранова на посаду головного тренера команди.

46-річний наставник добре знайомий українському футболу завдяки роботі в Кудрівці, де пройшов шлях від асистента до головного тренера. Під його керівництвом клуб із Чернігівщини вперше в історії здобув право виступати в Українській Прем’єр-лізі.

До початку роботи в дорослому футболі Баранов тривалий час займався підготовкою молодих гравців у структурах Зорі та Ворскли, зарекомендувавши себе як фахівець із сучасним підходом до розвитку футболістів.

Контракт із новим наставником розрахований на один рік. Перед тренером поставлено завдання продовжити розвиток клубу, який у минулому сезоні зберіг місце в Першій лізі та вперше в історії Чернігова дістався фіналу Кубка України.

У клубі висловили сподівання, що під керівництвом Баранова команда зможе досягти нових успіхів і продовжити свій прогрес у національних турнірах.