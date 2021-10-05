Украина: Первая лига

Футболист рассказал о предстоящем матче.

Нападающий харьковского Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал предстоящий матч против Горняка-Спорт в Первой лиге.

"Задача нападающего – чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии.

Знаю – должен забивать в каждом матче и помогать команде зарабатывать очки. Отдельная благодарность партнерам, что помогают мне быть результативным.

Что касается предстоящей игры, то мы готовы к любому сопернику, знаем, как действовать – это заслуга тренеров. В следующем матче все зависит от нас. Должны побеждать", — сказал форвард.

В текущем сезоне Первой лиги Пейшото сыграл 7 матчей, в которых сумел записать на свой счет 8 голов.