Футболист рассказал о предстоящем матче.
МАТЕУС ПЕЙШОТО, ФОТО ФК МЕТАЛЛИСТ
05 октября 2021, 23:59
Нападающий харьковского Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал предстоящий матч против Горняка-Спорт в Первой лиге.
"Задача нападающего – чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии.
Знаю – должен забивать в каждом матче и помогать команде зарабатывать очки. Отдельная благодарность партнерам, что помогают мне быть результативным.
Что касается предстоящей игры, то мы готовы к любому сопернику, знаем, как действовать – это заслуга тренеров. В следующем матче все зависит от нас. Должны побеждать", — сказал форвард.
В текущем сезоне Первой лиги Пейшото сыграл 7 матчей, в которых сумел записать на свой счет 8 голов.