Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги четвертого тура проекта — Битва редакций.

Все четвертьфинальные поединки чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. Тур получился далеко не лучшим, но главное, что мы остались в плюсе!

Ставка №1

Матчи: Бельгия — Италия 1:2 / Англия — Украина 4:0

Прогноз: ТМ 2,5 / Первый гол забьет Англия

Коэффициент: 2,22

Ставка: 250 грн

Выигрыш: 0 грн

Наш первый двойник оказался только наполовину удачным. Если ставку на "первый забьет Англия" ждать пришлось всего четыре минуты, то бельгийцы и итальянцы уже в первом тайме забили три гола и принесли нам минус.

Ставка №2

Матчи: Швейцария — Испания 1:1 / Чехия — Дания 1:2

Прогноз: Проход Испания / Проход Дания

Общий коэффициент: 2,03

Ставка: 250 грн

Выигрыш: 511,50

То ли дело второй двойник. Испания конечно же заставила понервничать и одержала свою итоговую победу в противостоянии только в серии пенальти. Дания же очень уверенно провела первый тайм, но во втором также имела шансы пропустить два гола и перевести матч в овертайм, но все же дотерпела и прошла в полуфинал.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла только одна ставка, а во второй подвел один из двух пунктов. В итоге, мы получили небольшую прибыль, но продолжаем борьбу за победу в турнире.

Идем дальше! Основная борьба впереди! А как там дела у ISport.ua и Bigmir.net?