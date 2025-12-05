Україна

Бразильський нападник Карпат поділився думками стосовно виступу львів'ян у поточному чемпіонаті, життя в Україні та спілкування із бразильцями Шахтаря.

Львівські Карпати минулого сезону були близькими до потрапляння у кваліфікацію Ліги конференцій, однак завершили попередній чемпіонат на шостій позиції. У новому сезоні львів'яни не знижують своїх амбіцій, але після 14 турів посідають 9 місце.

У 15-му турі суперником Карпат буде луганська Зоря. Напередодні цього матчу Football.ua поспілкувався із нападником львівського клубу Ігорем Невесом, який розповів про найскладніші матчі поточного чемпіонату, перспективи Карпат у сезоні 2025/2026, спілкування із бразильцями Шахтаря та гравців, які мали вплив на його становлення у професійному футболі.

"УПЛ – дуже конкурентний чемпіонат"

– Ігоре, Карпати мають високі амбіції, минулого сезону команда до останніх турів боролася за єврокубки. Поточний чемпіонат для вашої команди поки складається важче. Що змінилося, на твій погляд?

– Без сумніву, ми були близькі до перемог у багатьох матчах цього сезону, чимало ігор завершилися внічию, що й привело нас до тієї позиції, яку ми зараз посідаємо. Це дуже конкурентний чемпіонат: інші команди також прогресують, і відчувається велика боротьба, але нас це не лякає — ми добре працюємо і впевнені в цілях, які поставили перед собою на кінець сезону.

– Свій єдиний м'яч у поточному розіграші УПЛ ти забив у ворота Шахтаря. Це був матч, який завершився із рахунком 3:3. Це була найкраща гра у виконанні Карпат у поточному сезоні?

– Вважаю, що це була одна з найкращих ігор, без сумніву. Нелегко нав’язувати свою гру й конкурувати, демонструючи характер і силу так, як ми зробили це проти найкращої команди чемпіонату.

– Як би ти описав захисників в українському чемпіонаті? Чи можна зробити якийсь загальний висновок про захист усіх команд?

– Грати в Україні нелегко, особливо через специфіку гри: є футболісти фізично дуже сильні та високі. І коли це поєднується зі стилем гри, орієнтованим на верхову боротьбу, то вони отримують перевагу.

– А хто для тебе найскладніший центральний захисник?

– Коли говоримо про якість захисту, потрібно враховувати багато аспектів, щоб виділити когось. Вважаю, що Жан Педросо з нашої команди дуже складний суперник. Ми тренуємося щодня, і я дуже добре знаю його сильні сторони. Без сумніву, він один із найкращих захисників чемпіонату.

– Матч із Металістом 1925 Карпати проводили на засніженому стадіоні Україна. Для тебе сніг — це щось нове чи ти вже бачив його раніше?

– Я вже майже три роки в Україні, раніше вже мав такий досвід, тож для мене це не новинка. Але без сумніву, це цікаве явище, яке приємно спостерігати, особливо тому, що в Південній Америці такого немає.

– Як ти взагалі сприймаєш холодну погоду?

– Хоч я вже майже три роки тут, до холодної погоди справді важко звикнути, бо вона екстремальна. Тому я намагаюся добре одягатися на тренування взимку, щоб мінімально відчувати холод. Але загалом, це непросто.

"На сніданок в Україні їдять багато овочів, у Бразилії це не так"

– Окрім України та Бразилії, ти грав у чемпіонатах Мексики, Нікарагуа та ОАЕ. В якій з цих країн тобі було адаптовуватися складніше?

– Слава Богу, у мене дуже хороша здатність адаптуватися там, де я опиняюся. Намагаюся пристосовуватися швидко, і це велика перевага. Звісно, у кожного місця є свої труднощі: десь через мову, десь через дуже холодний або надто спекотний клімат, але як футболіст ти маєш бути готовий до всього цього, щоб адаптуватися якомога швидше.

– Чи перетинався ти в ОАЕ з кимось з легендарних гравців, які поїхали заробляти на безбідну старість? Хто залишив найбільше враження?

– ОАЕ справді є країною з дуже високим економічним потенціалом, і це приваблює багато іноземців, хоча багато хто плутає їх із Саудівською Аравією, куди насправді йдуть грати Легенди.

– Хто здійснив на тебе найбільший вплив з бразильських футболістів? Чию футболку носив в дитинстві?

– Дитинство молоді мого покоління було сповнене справжніх зірок. Роналдо, Роналдінью Гаучо, Кака, Робіньо, Ромаріо вже наприкінці кар’єри, Адріано Імператор. У нас було з кого обирати, тому важко виділити лише одного, але без сумніву, Роналдо Феномен і Роналдінью Гаучо — найзнаковіші.

– У Львові зараз базується і Шахтар, відомий своєю бразильською діаспорою. Ви спілкуєтеся з кимось з гравців донецького клубу?

– Ми рідко перетинаємося через щоденні справи, але я трохи більше спілкуюся з Марлоном, центральним захисником, і рідше з Педріньо. Наші дружини тісніше спілкуються і частіше проводять час разом, ніж ми самі, позаяк мають більше вільного часу.

– Що тобі найбільше подобається в українській культурі та звичаях?

– Що мене справді вразило – це одяг, характерний для святкових подій, який носять усі люди. Це дійсно щось незвичайне та дуже оригінальне.

– А що з нашого побуту тобі здається дивним?

– Деякі речі дійсно відрізняються від Бразилії. Наприклад, сніданок — тут їдять зовсім інші страви: в Україні вранці споживають багато овочів, а в Бразилії ми так не їмо в цей час дня. У Бразилії заборонено повертати направо на червоне світло світлофора, а тут можна, якщо є знак із зеленою стрілкою. Різні речі, але вони кидаються в очі.

"Вболівальники Карпат дуже пристрастні"

– Хто в Карпатах найкращий асистент для тебе? У кого найкращі передачі?

– Говорячи про якість передач, не обов’язково мати найкращого асистента. У нас є хороші гравці, як-от Федор і Бруно, які володіють високою майстерністю для точних розрізних передач, наприклад.

– Чи сильно ти переймаєшся через невисоку результативність цього сезону?

– Вважаю, що сам факт, забивати голи або ні, сам по собі ні про що не свідчить. Ми зіграли 13 матчів у лізі, але я провів лише 41% можливого ігрового часу – це приблизно 6 матчів, я відзначився 2 голами та одним асистом. Думаю, це непогано, але без сумніву, я як форвард щодня працюю над собою, щоб забивати більше, допомагати команді та завоювати своє місце.

– На яких стадіонах в Україні тобі грати найскладніше? І чому?

– Вважаю, що стадіон особливо не впливає на складність, бо на трибунах не так багато вболівальників, тож інші команди не створюють нам додаткового тиску у цьому. Якщо ж говорити про фанатів, то вболівальники Карпат дійсно дуже пристрасні, і, думаю, для інших команд грати у Львові складніше.

– Коли ти заб'єш свій наступний м'яч в УПЛ, кому ти його присвятиш? Чи готовий ти пообіцяти мені якесь особливе святкування?

– Присвячу його своїй дружині, яка при надії, а святкування буде з м’ячем під футболкою.