Чтиво

Що відбувається у таборі "червоних"?

"Ми показали, що абсолютно єдині і рухаємося вперед як один колектив", — сказав Вірджил ван Дейк журналістам у суботу після двох поспіль перемог над Інтером і Брайтоном за п’ять днів, які значно підняли настрій у таборі чинного чемпіона Англії.

Той зовнішній шум, про який ван Дейк часто говорить, цього сезону посилився, частково через серйозне падіння форми: Ліверпуль програв дев’ять із дванадцяти матчів у всіх турнірах протягом двох місяців із кінця вересня, оскільки новачки не змогли швидко адаптуватися, а гравці, які давно у команді, втратили стабільність. Крім того, додаткову напругу створило вибухове інтерв’ю Мохамеда Салаха 6 грудня, яке поставило під сумнів його майбутнє в клубі.

Ситуація трохи стабілізувалася після п’яти матчів без поразок, з яких три — "сухі" перемоги. Капітан "червоних" зазначив, що результати говорять самі за себе.

Без сумніву, колектив із зірок світового футболу з різними характерами зазнав серйозних випробувань, починаючи з трагедії в липні — смерті Діого Жоти, який провів у клубі п’ять років і допоміг виграти титул минулого сезону.

Які ж нинішня динаміка у роздягальні Ліверпуля та чим вона відрізняється від минулого сезону?

За попереднього тренера Юргена Клоппа у клубі була спеціальна група лідерів: ван Дейк, Джордан Гендерсон, Джеймс Мілнер, Трент Александр-Арнольд, Енді Робертсон та Аліссон. Коли Хендерсон і Мілнер покинули клуб у 2023 році, до групи доєднався Салах.

Однак за керівництва Арне Слота формальної групи лідерів немає. Нідерландець здебільшого покладається на свого капітана та віце-капітана, щоб вони задавали тон у команді.

Ван Дейк залишається символом клубу та його публічним обличчям, а його лідерські якості дуже цінує Слот. Після призначення капітаном у липні 2023 року він вирішив, що зобов’язаний спілкуватися з медіа після кожного матчу, незалежно від результату. Він задає тон і фактично керує роздягальнею, але не самотужки.

Робертсон, один із найдовше виступаючих за клуб гравців (приєднався у 2017 році), також має вагоме слово і отримав посаду віце-капітана, випередивши Салаха, після того як Александр-Арнольд залишив клуб влітку. Тоді Слот зазначив журналістам: "Окрім усієї якості, яку він демонструє на полі, він відіграє велику роль у культурі нашого клубу, і це найбільший дар, який я отримав від Юргена".

У той же час воротар Аліссон сприймається як досвідчена і впевнена у собі фігура, слова якої мають значну вагу. Не випадково саме бразильця обрали, щоб разом зі Слотом давати пресконференцію перед матчем проти Інтера в Італії — подія, яка потенційно могла бути дуже напруженою після слів Салаха. Алісон спокійно впорався з усім, що на нього обрушилося.

Ван Дейк, Робертсон та Аліссон задають стандарти і ведуть команду прикладом. Салах (33 роки) другий за віком у складі після 34-річного капітана, також голосно висловлює свою позицію, але його лідерство здебільшого базується на грі та результатах.

Таку ж роль останнім часом бере на себе Домінік Собослай. Уже капітан збірної Угорщини, він виглядає як майбутній капітан Ліверпуля завдяки своєму внеску на полі, універсальності та надійності. Собослай має особливу ауру, що вирізняє його серед інших і добре поєднується з різними характерами у команді: наприклад, він один із небагатьох гравців, кого можна назвати близьким другом Салаха. Хоч він і не такий красномовний та публічний, як Ван Дейк, проте вміє справлятися з тиском і виходити на перший план у критичні моменти.

Коді Гакпо також вважається дорослою та стабільною фігурою, тоді як Кертіс Джонс відчуває поразки Ліверпуля особливо гостро, будучи єдиним місцевим футболістом у складі. Джонс проводить багато часу в рідному місті і час від часу з’являється в місцевих ресторанах. Він близький із Гакпо, Ібраїмою Конате та Раяном Гравенберхом, і впевнений у своєму статусі ключового гравця команди.

Після гри з Інтером на запитання журналістів про нову формацію ромба в півзахисті він жартівливо відповів: "Вона працює, бо граю я!". За два тижні до цього, після принизливої поразки 1:4 від ПСВ, Джонс не стримувався в оцінці, зізнавшись ірландському телеканалу RTE: "Ми в неприємній ситуації, і це потрібно змінювати".

Поганий старт сезону дратував усю роздягальню, а новачкам знадобився час на інтеграцію

Ван Дейк, який сидить у роздягальні поруч із співвітчизником Гравенберхом та новачком Жеремі Фрімпонгом, користується універсальною повагою. Він намагається допомогти новачкам освоїтися: радить, де краще жити, які школи обрати для дітей, де добре поїсти. Робертсон також робить внесок, і разом вони допомогли Александру Ісаку, Флоріану Вірцу та Юго Екітіке — трьом найдорожчим літнім придбанням клубу — адаптуватися до життя на Мерсисайді.

Цей процес не був легким, і Вірц особливо розчарувався через невдалий старт, сприйнявши частину критики особисто. Ще складніше, що німецький плеймейкер поки не забив за Ліверпуль, а він приїхав із Леверкузена за дуже великі гроші і на початку сезону запевняв, що така велика сума його не обтяжить. Крім того, він ще шукає своє місце в складі, де багато нових облич.

Слабкий старт Александра Ісака у Ліверпулі виглядає ще тривожніше, якщо врахувати, що він перейшов із Ньюкасла як перевірений бомбардир з АПЛ. Швед в роздягальні розміщується поруч з Джонсом, вважається стриманим гравцем. "Він дуже, дуже тихий", — сказав журналістам після матчу з Вест Гемом аргентинський півзахисник Алексіс Мак Аллістер, додавши, що спілкувався з ним і іспанською (Ісак грав у Іспанії три роки до переходу в Ньюкасл у 2022), щоб полегшити комунікацію.

На відміну від нього, Екітіке — більш комунікабельна особистість, яка не боїться висловлювати свою думку. Після голу у матчі за Суперкубок Англії проти Крістал Пелес француз відсвяткував його жестом, який ніби показував, що йому байдуже до шуму навколо його трансферу за £79 млн із німецького Айнтрахта та обговорень щодо майбутнього приходу Ісака.

Ті, хто добре знайомий зі складом Ліверпуля, відзначають, що нині в атаці присутня конкуренція. Салах, Вірц (який сидить поруч із ним у роздягальні), Екітіке та Гакпо мають підстави вимагати визнання. Коли криза на полі досягла піку, деякі гравці відчували, що команда перетворилася на групу окремих особистостей.

Новий лівий захисник Мілош Керкез, придбаний із Борнмута, спочатку мав проблеми з формою, але поступово набрав кондиції. Тим часом колишній одноклубник Вірца по Леверкузену Жеремі Фрімпонг (який швидше адаптувався завдяки знайомству з районом на північному заході Англії з часів академії Манчестер Сіті та вже наявними контактами з деякими гравцями) отримав два пошкодження підколінних сухожиль за кілька тижнів. Георгі Мамардашвілі замінив травмованого Аліссона в останніх восьми осінніх матчах, але йому також потрібен був час, щоб адаптуватися до ролі запасного після років виступів у статусі основного голкіпера Валенсії.

Десять гравців, які минулого сезону були в основі, покинули команду влітку або на постійній основі, або на правах оренди. Серед тих, хто пішов, — Александр-Арнольд, Костас Цимікас, Гарві Елліот та Куївін Келлегер, усі вони були улюбленцями команди та міцно вписані у групу після багатьох років. Цінність цих дружніх зв’язків проявилася, коли Салах різко відреагував на пост онлайн-акаунта фанатів Ліверпуля, який припустив, що Вірц і Ісак — величезне покращення порівняно з Луїсом Діасом та Дарвіном Нуньєсом, ще двома членами чемпіонського складу сезону-2024/25, які пішли того ж трансферного вікна.

Це могло бути просто захистом улюблених товаришів по команді, або ранньою ознакою того, що сам Салах був не зовсім задоволений розвитком подій на Енфілді.

Проте було помітно, що у своєму резонансному інтерв’ю після нічиєї 3:3 з Лідсом, коли він заявив, що клуб підставив його і що його стосунки зі Слотом зіпсувалися, єгиптянин не критикував жодного з товаришів по команді, натомість наголосив: "Вони знають, як сильно я їх люблю".

Велика ротація складу цього літа змінила не лише стиль гри Ліверпуля, а й взаємодію гравців між собою. Звичайно, футболісти тягнуться до тих, хто схожий на них за віком чи інтересами поза полем. Проте частіше дружні зв’язки формуються за культурними та мовними ознаками

Жота та Цимікас, які подружилися після переходу того ж літа 2020 року, були важливими фігурами у роздягальні, адже могли легко "перепливати" між різними соціальними групами. Жота міг спілкуватися з бразильцями португальською, але, як зазначав шотландець Робертсон, він був також "найбританським іноземцем, якого я коли-небудь зустрічав", завдяки спільним інтересам, таким як дартс та кінні перегони.

Цимікас, якого прозвали "грецьким скаузером", був близький із Салахом, але легко знаходив спільну мову з іншими і швидко навчився справлятися з тиском гри за Ліверпуль.

Особливість Ліверпуля минулого сезону полягала в тому, що вся команда робила внесок у ключові моменти, і кожен гравець точно знав, що від нього очікується.

У цьому сезоні хімія на полі поки не така очевидна: оборона не така непроникна, взаємодія між Керкезом і Гакпо ще формується, а права сторона часто змінюється через нестабільну форму Салаха й травми захисників.

Будь-які сподівання на багатофункціональну та гнучку атакувальну лінію поки марні: Вірц і Ісак ще не дотягують до потрібного рівня, а атакувальний захисник Фрімпонг пропускає матчі через травму. Екітіке — виняток, але навіть його успіх породжує питання, яку роль доведеться прийняти Ісаку.

Це перехідний період для роздягальні Енфілду: майбутнє Салаха невизначене, Конате та Робертсон (йому виповниться 32 у березні) мають контракти, що завершаться наприкінці сезону, а нові лідери ще мають заявити про себе.

Наразі ж Ліверпулю важливо просто зосередитися на тому, щоб утримати невелике відродження, яке спостерігалося в останніх матчах. Лише тоді, можливо, стане ясно, наскільки єдиним насправді є цей склад.

The Athletic