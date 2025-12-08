Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі шостого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

9 та 10 грудня 2025 року відбудуться матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Головними афішами туру стануть поєдинки європейських грандів. Інтер прийме Ліверпуль, а Баварія спробує оформити перемогу в зустрічі зі Спортінгом. Ще одна супербитва очікується в Мадриді, де Реал зустрінеться з Манчестер Сіті — протистояння, яке традиційно стає окрасою Ліги чемпіонів.

Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.

9 грудня, вівторок

Кайрат – Олімпіакос

Кайрат не вигравав у останніх восьми матчах єврокубків (3 нічиї, 5 поразок).

Казахстанська команда також не перемагала в 11 поєдинках групового або загального етапу клубних турнірів УЄФА (3 нічиї, 8 поразок).

Кайрат зберігав свої ворота недоторканими в п’яти з попередніх шести домашніх матчів у єврокубках.

Олімпіакос здобув лише дві перемоги в останніх 25 поєдинках групового або загального етапу Ліги чемпіонів (4 нічиї, 19 поразок). Команда не вигравала протягом 10 матчів (2 нічиї, 8 поразок) з моменту домашньої перемоги 1:0 над Олімпіком 21 жовтня 2020 року.

Грецька команда програла 12 останніх виїзних матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів. Остання перемога датована 20 жовтня 2015 року — 1:0 у гостях проти Динамо Загреб.

Олімпіакос двічі зустрічався в єврокубках із клубами з Казахстану — обидва рази з Астаною на груповому етапі Ліги Європи 2016/17. Вдома греки перемогли 4:1, у гостях зіграли внічию 1:1.

прогноз 1:2

Баварія – Спортінг

Баварія не програвала в чотирьох єврокубкових зустрічах зі Спортингом (3 перемоги, 1 нічия), забивши 13 голів і пропустивши лише один. Останній раз команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2008/09, де мюнхенці перемогли за сумою двох матчів з рахунком 12:1 після розгромів 5:0 у Лісабоні та 7:1 у Мюнхені.

Чемпіон Німеччини програв лише два з 31 єврокубкового матчу проти клубів із Португалії (20 перемог, 9 нічиїх). Вдома команда залишається непереможною в 15 таких поєдинках (13 перемог, 2 нічиї).

Гаррі Кейн забив 16 м’ячів у 15 домашніх матчах Баварії в Лізі чемпіонів.

Спортинг виграв лише один з 17 єврокубкових матчів у Німеччині (2 нічиї, 14 поразок). Єдина перемога датована вереснем 2022 року, коли команда обіграла Айнтрахт 3:0 на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Португальська команда забивала в 21 останньому матчі групового або загального етапу єврокубків і відкривала рахунок у чотирьох з п’яти зустрічей Ліги чемпіонів цього сезону.

У п’ятому турі Джовані Кенда (18 років і 210 днів) став наймолодшим португальським гравцем, який досяг позначки у 15 матчів у основній сітці Ліги чемпіонів, побивши попередній рекорд Рубена Невеша (19 років і 269 днів).

прогноз 3:0

Монако – Галатасарай

Команди зустрічалися шість разів в єврокубках: Монако виграв тричі, Галатасарай – двічі. Останні очні матчі відбулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2000/01, і обидва клуби перемогли вдома – 3:2 в Стамбулі та 4:2 у Монте-Карло.

Монако виграв чотири з останніх п’яти домашніх єврокубкових матчів проти клубів із Туреччини, поступившись лише одного разу. В кожній із цих перемог команда забивала щонайменше три голи.

Монако не програє в останніх чотирьох матчах Ліги чемпіонів (1 перемога, 3 нічиї) і поступився лише в чотирьох із 16 попередніх домашніх поєдинків на єврарені (7 перемог, 5 нічиїх).

Галатасарай виграв лише два з 11 єврокубкових матчів у Франції (2 нічиї, 7 поразок). Команда не перемагала в п’яти останніх таких зустрічах (2 нічиї, 3 поразки), а остання перемога датується 2001 роком – 1:0 проти Нанта на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Турецька команда може здобути дві виїзні перемоги поспіль у основній сітці Ліги чемпіонів вперше з сезону 2012/13, коли виграла три гостеві матчі підряд – два на груповому етапі та один у 1/8 фіналу.

Віктор Осимхен забиває в восьми матчах поспіль в єврокубках, починаючи з минулого сезону. За цей період він відзначився 12 разів.

Вільфрід Сінго провів 60 матчів за Монако у всіх турнірах за два сезони перед переходом у Галатасарай минулого літа.

прогноз 2:2

Аталанта – Челсі

Аталанта програла лише один із останніх дев’яти домашніх матчів групового або загального етапу єврокубків (4 перемоги, 4 нічиї), а загалом – два з попередніх 19 поєдинків (11 перемог, 6 нічиїх).

Італійський клуб не пропускає в останніх трьох матчах Ліги чемпіонів, при цьому всі шість голів на поточному загальному етапі команда забила після перерви.

Адемола Лукман відзначився в п’яти з останніх восьми матчів Ліги чемпіонів.

Челсі виграв три останні єврокубкові матчі проти італійських клубів, не пропустивши жодного гола, і здобув 13 перемог у 15 останніх зустрічах групового або загального етапу єврокубків (1 нічия, 1 поразка).

У віці 18 років і 215 днів Естевау у матчі п’ятого туру проти Барселони став другим наймолодшим гравцем, який забивав у трьох матчах Ліги чемпіонів поспіль. Швидше це зробив лише Кіліан Мбаппе (18 років і 113 днів).

Давіде Дзаппакоста провів 52 матчі у всіх турнірах за Челсі в період з 2017 по 2019 рік і виграв Лігу Європи у сезоні 2018/19. Лівий захисник покинув лондонський клуб і повернувся в Аталанту у 2021 році.

прогноз 1:3

Барселона – Айнтрахт

Барселона виграла 16 з останніх 20 домашніх єврокубкових матчів проти німецьких клубів (4 поразки).

Каталонська команда виграла лише два з останніх восьми матчів Ліги чемпіонів (2 нічиї, 4 поразки).

Роберт Левандовські забив 16 голів у 24 зустрічах з Айнтрахтом у всіх турнірах, виступаючи за Боруссію Дортмунд і Баварію.

Єдині попередні єврокубкові зустрічі команд припали на чвертьфінал Ліги Європи 2021/22. Після домашньої нічиєї 1:1 Айнтрахт переміг в Іспанії 3:2 і пройшов далі.

Айнтрахт виграв чотири з шести єврокубкових виїзних матчів в Іспанії (1 нічия, 1 поразка). Єдина поразка сталася у другому турі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів – 1:5 від Атлетіко.

Німецька команда виграла лише один з останніх семи єврокубкових матчів (2 нічиї, 4 поразки) і не перемагала у чотирьох останніх зустрічах (1 нічия, 3 поразки).

прогноз 2:2

Інтер – Ліверпуль

Команди зустрічалися шість разів в єврокубках: Ліверпуль здобув чотири перемоги, Інтер – дві. Англійська команда виграла в двох останніх виїзних матчах в Італії, включаючи зустріч сезону 2021/22, коли Ліверпуль переміг 2:0 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Інтер виграв чотири останні домашні матчі групового або загального етапу єврокубків проти англійських команд і не програв у 18 останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів (15 перемог, 3 нічиї) з моменту поразки 0:2 від Баварії у вересні 2022 року.

Італійська команда виграла 10 з останніх 11 домашніх матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів (1 нічия), пропустивши за цей період лише два голи.

Лаутаро Мартінес забиває у п’яти останніх домашніх матчах Інтера в Лізі чемпіонів, відзначившись загалом 8 разів.

Ліверпуль виграв три останні єврокубкові матчі проти італійських команд, а також п’ять з шести останніх зустрічей із представниками Серії А на груповому або загальному етапі Ліги чемпіонів (1 поразка).

Жоден з останніх 31 матчів Ліверпуля на груповому або загальному етапі єврокубків не завершився нічиєю. Остання нічия – 1:1 з Мітюлландом 9 грудня 2020 року в Лізі чемпіонів.

прогноз 3:0

ПСВ – Атлетико

ПСВ не програвав у чотирьох останніх єврокубкових матчах проти іспанських команд (3 перемоги, 1 нічия) і поступився лише один раз у 13 останніх домашніх матчах групового або загального етапу єврокубків (8 перемог, 4 нічиї).

Нідерландська команда забивала в 17 з останніх 18 матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів і відзначилася 17 разів у п’яти останніх домашніх зустрічах на загальному етапі.

Перемога ПСВ з рахунком 4:1 на полі Ліверпуля в п’ятому турі стала найбільшою виїзною перемогою клубу в основній сітці Ліги чемпіонів, а також найбільшою гостевою перемогою нідерландської команди над англійським клубом в історії єврокубків.

Атлетико не програв у шести попередніх єврокубкових зустрічах із ПСВ (4 перемоги, 2 нічиї), пропустивши за цей період лише один гол. Останні очні матчі відбулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17: іспанська команда перемогла 1:0 в Ейндговені і 2:0 у Мадриді. Крім того, Атлетико не програвав у восьми останніх єврокубкових матчах проти нідерландських клубів (6 перемог, 2 нічиї).

Атлетико програв три останні виїзні матчі Ліги чемпіонів і провів 22 зустрічі в цьому турнірі без нічиїх – остання була в гостях проти Селтіка у жовтні 2023 року.

Хуліан Альварес забив дев’ять голів у 10 останніх матчах Ліги чемпіонів.

прогноз 1:1

Юніон – Олімпік

Юніон не програвав у трьох єврокубкових матчах проти французьких команд: двічі зіграв унічию з Тулузою на груповому етапі Ліги Європи 2023/24 (1:1 вдома і 0:0 у гостях) та обіграв Ніццу 2:1 вдома на загальному етапі цього ж турніру в минулому сезоні.

Бельгійська команда здобула лише дві перемоги у 10 останніх домашніх матчах на єврарені (3 нічиї, 5 поразок) і програла три попередні зустрічі, не забивши жодного гола.

Перед перемогою 1:0 над Галатасараєм у п’ятому турі Юніон не зберігав ворота на замку дев’ять єврокубкових матчів поспіль.

Олімпік не програвав у шести єврокубкових зустрічах із бельгійськими клубами (3 перемоги, 3 нічиї), не пропустивши при цьому в п’яти матчах.

Олімпік не вигравав у семи останніх єврокубкових виїзних зустрічах (1 нічия, 6 поразок), поступившись у п’яти останніх. У Лізі чемпіонів команда зазнала 12 поразок у 13 попередніх виїзних матчах (1 перемога).

Перемога стане для Олімпіка 50-ю в Кубку/Лізі чемпіонів.

Другий гол П’єр-Емеріка Обамеянга у матчі п’ятого туру проти Ньюкасла став його 20-м у основній сітці Ліги чемпіонів. У віці 36 років і 160 днів він став найстаршим гравцем, який досяг цієї позначки, перевершивши Олів’є Жіру (36 років і 25 днів).

прогноз 0:2

Тоттенгем – Спарта

Тоттенгем не програвав у чотирьох попередніх єврокубкових зустрічах зі Славією (3 перемоги, 1 нічия), а також у семи останніх матчах проти чеських команд (5 перемог, 2 нічиї). Єдина поразка від клубу з Чехії датується лютим 1962 року – 0:1 від Дукли у першому матчі 1/4 фіналу Кубка чемпіонів.

Шпори не програвали в 22 останніх домашніх матчах на єврарені (18 перемог, 4 нічиї), вигравши і не пропустивши у двох попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів цього сезону.

Наступний гол Тоттенгема стане 100-м для клубу в основній сітці Ліги чемпіонів.

Спарта виграла лише два з 16 попередніх єврокубкових матчів проти англійських клубів (4 нічиї, 10 поразок) і не перемагала в 16 останніх матчах у основній сітці Ліги чемпіонів (7 нічиїх, 9 поразок) з моменту домашньої перемоги 2:1 проти Стяуа у вересні 2007 року.

Чеська команда не забивала в чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів.

Воротар Антонін Кінські провів 30 матчів за Славію перед переходом у січні цього року в Тоттенгем.

Середа, 10 грудня

Карабах – Аякс

Єдина попередня зустріч Карабаху та Аякса в єврокубках відбулася на загальному етапі Ліги Європи минулого сезону та завершилася перемогою голландської команди в Азербайджані – 3:0.

Карабах не вигравав у п’яти попередніх єврокубкових матчах проти нідерландських клубів (3 нічиї, 2 поразки).

Карабах програв лише один із п’яти домашніх єврокубкових матчів цього сезону (3 перемоги, 1 нічия), забивши щонайменше двічі у чотирьох останніх домашніх зустрічах.

Аякс програв вісім останніх матчів на єврарені – це найдовша серія поразок в історії клубу.

На рахунку Аякса 397 голів у Кубку/Лізі чемпіонів, включаючи кваліфікацію. Команді потрібно забити ще три голи, щоб стати першим голландським клубом, який досягне позначки у 400 м’ячів.

прогноз 1:1

Вільярреал – Копенгаген

Вільярреал програв лише один із шести єврокубкових матчів проти данських клубів (4 перемоги, 1 нічия), вигравши всі три домашні зустрічі.

Жовта субмарина не змогла виграти в восьми останніх матчах основної сітки Ліги чемпіонів (2 нічиї, 6 поразок) і програла у трьох попередніх, не забивши жодного гола.

Лише один із останніх 37 єврокубкових матчів Вільярреала завершився нульовою нічиєю.

Копенгаген не вигравав у 15 попередніх єврокубкових зустрічах проти іспанських клубів (6 нічиїх, 9 поразок).

Данська команда може вперше здобути дві перемоги поспіль у основній сітці Ліги чемпіонів з тих пір, як виграла по три матчі поспіль у сезонах 2006/07 та 2010/11.

Віктор Дадасон (17 років і 149 днів) став наймолодшим гравцем, який забив у двох матчах основної сітки Ліги чемпіонів. Він побив попередній рекорд Ламіна Ямаля (17 років і 200 днів), відзначившись голом у п’ятому турі проти Кайрата.

прогноз 3:1

Атлетік — ПСЖ

Атлетік виграв лише два з 10 попередніх єврокубкових матчів проти французьких команд (2 нічиї, 6 поразок).

Баскська команда програла лише два з останніх 16 домашніх матчів групового або загального етапу єврокубків (13 перемог, 1 нічия), здобувши сім перемог у восьми останніх зустрічах (1 поразка).

Юрі Берчиче провів 32 матчі за ПСЖ у всіх турнірах у сезоні 2017/18 перед переходом в Атлетік влітку 2018 року.

ПСЖ програв лише три з останніх 13 єврокубкових матчів проти іспанських клубів (8 перемог, 2 нічиї) і виграв п’ять із семи останніх (2 поразки). Парижани також перемогли в трьох останніх єврокубкових зустрічах в Іспанії.

Діючий переможець турніру забивав щонайменше чотири голи в п’яти з останніх семи матчів на загальному етапі Ліги чемпіонів.

Жоау Невеш (21 рік і 74 дні) може стати наймолодшим португальським гравцем, який досяг позначки у 30 матчів у основній сітці Ліги чемпіонів. Наразі рекорд належить Кріштіану Роналду (22 роки і 226 днів).

прогноз 1:4

Баєр – Ньюкасл

Єдині попередні єврокубкові зустрічі команд відбулися на другому груповому етапі Ліги чемпіонів 2002/03. Тоді Ньюкасл виграв обидва матчі з рахунком 3:1 – вдома та в Леверкузені.

Водночас Байєр програв лише один із останніх шести єврокубкових матчів проти англійських клубів (3 перемоги, 2 нічиї), провівши чотири «сухих» матчі. Серед них – перемога 2:0 над Манчестер Сіті у п’ятому турі.

Патрік Шик забив у двох останніх матчах Байєра в Лізі чемпіонів, тоді як у перших 28 зустрічах у основній сітці турніру відзначився лише один раз.

Ньюкасл виграв перші чотири єврокубкові зустрічі з німецькими клубами, але не переміг у трьох наступних (1 нічия, 2 поразки). У найсвіжіших матчах команда поступилася Боруссії Дортмунд 0:1 вдома та 0:2 у гостях на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24.

Ньюкасл виграв лише два з останніх 13 єврокубкових виїзних матчів (6 нічиїх, 5 поразок).

Гарві Барнс забив чотири голи в чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів.

прогноз 0:2

Боруссія Дортмунд – Буде/Глімт

Боруссія програла лише один із останніх 20 домашніх матчів Ліги чемпіонів (13 перемог, 6 нічиїх) і забила по чотири голи у чотирьох із п’яти матчів поточного розіграшу.

Серу Джірассі забив 18 голів у перших 23 матчах Ліги чемпіонів. Кращий результат на цій дистанції в історії – у Ерлінга Голанда (28 голів у перших 23 матчах).

Наступна перемога стане для Боруссії сотою у Кубку/Лізі чемпіонів. Команді не вистачає двох голів до позначки в 300 м’ячів у основній сітці Ліги чемпіонів.

Буде-Глімт виграв лише один із останніх 10 єврокубкових матчів (2 нічиї, 7 поразок) і не перемагав у шести зустрічах поспіль (2 нічиї, 4 поразки).

Норвезька команда не забила лише в двох із останніх 21 матчів на європейській арені.

прогноз 4:0

Брюгге – Арсенал

Брюгге виграв лише один із останніх 18 єврокубкових матчів проти англійських команд (3 нічиї, 14 поразок).

Бельгійська команда програла лише два з останніх 19 домашніх матчів у клубних турнірах УЄФА (12 перемог, 5 нічиїх) і не програла в останніх п’яти домашніх зустрічах загального етапу Ліги чемпіонів (3 перемоги, 2 нічиї).

Ніколо Трезольді забивав у трьох останніх домашніх матчах Брюгге в Європі.

Арсенал не програвав у останніх дев’яти матчах проти бельгійських команд (7 перемог, 2 нічиї) і виграв останні дев’ять матчів загального етапу Ліги чемпіонів, пропустивши лише три голи.

Арсенал – єдина команда, яка виграла перші п’ять матчів загального етапу цього сезону. Єдиний попередній раз, коли «каноніри» стартували з п’яти перемог у основній сітці, був у сезоні 2005/06, коли вони дійшли до фіналу.

Арсеналу потрібно забити ще чотири голи, щоб досягти позначки у 400 м’ячів у Кубку/Лізі чемпіонів.

Габріел Мартінеллі забивав у чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів.

прогноз 0:2

Ювентус – Пафос

Ювентус виграв усі шість попередніх матчів проти команд з Кіпру.

Італійський клуб програв лише два з останніх 11 домашніх матчів у Європі (5 перемог, 4 нічиї).

Б’янконері пропускали першими у всіх п’яти матчах Ліги чемпіонів цього сезону.

Пафос програв лише один із 11 матчів клубних турнірів УЄФА цього сезону (5 перемог, 5 нічиїх) і не поступався у п’яти виїзних зустрічах (3 перемоги, 2 нічиї), чотири рази зігравши «на нуль» у цій серії.

Кіпрський клуб завершив унічию 0:0 обидва свої попередні виїзні матчі загального етапу Ліги чемпіонів цього сезону.

Захисник Пафоса Давид Луїс (38 років і 218 днів) став другим найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів, коли забив головою у ворота Монако в п’ятому турі.

прогноз 3:1

Реал – Манчестер Сіті

Реал і Манчестер Сіті зустрічалися 14 разів у клубних турнірах УЄФА: мадридці перемогли п’ять разів, манкуніанці – чотири. Вони зустрічалися у плей-офф у кожному з останніх чотирьох сезонів Ліги чемпіонів. У минулому розіграші Реал вибив Сіті у стикових матчах – 3:2 у Манчестері та 3:1 у Мадриді.

Мадридці виграли 13 із останніх 14 домашніх матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів (1 поразка).

Едуардо Камавінга (23 роки і 30 днів) може стати другим наймолодшим французьким гравцем із 50 матчами в Лізі чемпіонів після Кіліана Мбаппе (22 роки і 339 днів).

Кіліан Мбаппе забив дев’ять голів у цьому розіграші Ліги чемпіонів – це вже його найкращий результат у турнірі. На його рахунку сім голів у семи матчах проти Сіті, включаючи хет-трик на Сантьяго Бернабеу у відповідному стиковому матчі минулого розіграшу.

Сіті виграв шість із останніх семи матчів групового або загального етапу Ліги чемпіонів проти іспанських команд (1 поразка), включаючи чотири останні.

Ерлінг Голанд забив дев’ять голів у дев’яти попередніх матчах проти іспанських клубів у Лізі чемпіонів і відзначався у п’яти останніх матчах турніру, у яких виходив у стартовому складі, забивши на цьому відрізку сім голів.

прогноз 2:2

Бенфіка – Наполі

Наполі виграв три з попередніх чотирьох зустрічей із Бенфікою в Європі (1 поразка), включаючи обидва матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2016/17 – 4:2 вдома та 2:1 у гостях.

Бенфіка програла лише два з останніх восьми єврокубкових матчів проти італійських команд (3 перемоги, 3 нічиї).

Орли виграли лише один із останніх 12 домашніх матчів у Лізі чемпіонів (3 нічиї, 8 поразок) і не перемагали у семи останніх (2 нічиї, 5 поразок).

Наполі програв лише два з останніх 15 єврокубкових матчів проти португальських команд (9 перемог, 4 нічиї) і виграв п’ять поспіль.

Скотт Мактоміней забив три голи у трьох останніх матчах Ліги чемпіонів. До цього у нього був лише один гол у 24 поєдинках.

Давід Нерес забив 17 голів у 83 матчах у всіх турнірах за два сезони у Бенфіці перед переходом у Наполі в серпні 2024 року.

прогноз 1:1

