Розбираємо старт шведського нападника у складі "червоних".

Минуло тридцять років відтоді, як Ліверпуль побив британський трансферний рекорд, підписавши Стена Коллімора — потужного та неймовірно результативного форварда, який за габаритами нагадував боксера у вазі крузервейту, а за вміннями у свій найкращий день здавався майже незупинним.

Він відразу став героєм дебюту проти Шеффілд Венсдей, забивши ефектний гол буквально з нічого, а вже за місяць відзначився ще одним шедевром у ворота чинного чемпіона — Блекберна. Але за лаштунками швидко з’явилися проблеми. Коллімор від самого початку почувався чужим на Енфілді — у роздягальні його не прийняли, а стиль команди, заснований на швидких пасах і постійному русі, не пасував до його сильних сторін, продемонстрованих у Ноттінгем Форест.

Усього через шість матчів за Ліверпуль він дав гучне інтерв’ю, яке навіть за тодішніх відвертих стандартів звучало вкрай різко. "Я не знаю жодної іншої індустрії, — казав він FourFourTwo, — яка б виклала 8,5 мільйона і при цьому не мала чіткого плану, як цим скористатися з першого дня".

Коли у листопаді 1995-го журнал з інтерв’ю з’явився у продажу, ситуація стала ще гіршою. Після тих двох швидких голів він більше не забивав, а місце в старті частіше отримували досвідчений Іан Раш та юний феномен Роббі Фаулер.

Тридцять років потому інший рекордний трансфер переживає ще болючіший старт кар’єри в Ліверпулі. Відтоді, як Ісак здійснив свій скандальний перехід з Ньюкасла в останній день трансферного вікна, він забив лише один м’яч — у Кубку ліги проти Саутгемптона. Перші чотири стартові матчі в Прем’єр-лізі завершилися для нього поразками — такого з гравцем Ліверпуля не траплялося з 1906 року.

У безпорадній поразці 0:3 від Ноттінгема в суботу його замінили в середині другого тайму — він торкнувся м’яча лише 15 разів.

Проблем у Арне Слота зараз вистачає: чемпіонська команда розвалюється на очах, шість поразок у семи матчах, але труднощі форварда за 125 мільйонів стоять у переліку найгостріших.

Головне питання: чи це короткострокова криза, яка зникне, коли Ісак набере форму після зірваного передсезонного циклу, яким він пожертвував, аби вибороти вихід з Ньюкасла? Чи проблема значно глибша?

Коллімор зміг перебороти невдалий старт, змінивши своє амплуа — більше бігав у фланги, розтягував оборону, звільняючи простір для Фаулера. Їх зв’язка почала приносити результат.

Та це тривало недовго. Розчарування взяло гору — і через два сезони його продали в Астон Віллу.

Набагато довше, ніж його гра на Мерсисайді, пам’ятають фразу Коллімора про безумство футбольного трансферного ринку. Знову і знову клуби витрачають величезні гроші на гравців, які, на перший погляд, зовсім не пасують до команди, куди переходять. Згадаймо: Фернандо Торрес у Челсі за 50 мільйонів, Поль Погба в Манчестер Юнайтед за 90, або Джек Гріліш у Манчестер Сіті за 100.

Тиск великих грошей інколи стає набагато важчим, ніж можна уявити. А буває й так, як зазначав Коллімор, що клуби майже одержимо прагнуть підписати конкретного футболіста, не маючи чіткого плану, як саме його використовувати.

Здавалося, трансфер Ісака зовсім не з цієї категорії. Скаутська служба Ліверпуля, очолювана Майклом Едвардсом і Річардом Г’юзом, має бездоганну репутацію у футболі. Вони визначили Ісака головною ціллю задовго до того, як клуб офіційно став чемпіоном минулої весни. А разом із підписанням Флоріана Вірца з Байєра це мало стати ключовим кроком літньої перебудови — підсиленням чемпіонської команди.

І статистика, і пряма оцінка гравця говорили про одне: Ісак і Ліверпуль ідеально сумісні, а нападник у періоді розквіту мав стати важливим підсиленням успішного складу.

Та все стало навпаки. Ісак перейшов у Ліверпуль не в належній формі, у команду, яка переживає перебудову та постійні зміни. Попри всі його заяви про "не дотримані обіцянки" в Ньюкаслі, відмова тренуватися під час підготовки до сезону обернулася проблемою для всіх: і для його колишнього клубу, і для нього самого, і для Ліверпуля, і навіть для збірної Швеції, яка фінішувала останньою у відборі на чемпіонат світу.

На передматчевій пресконференції в п’ятницю Арне Слот відверто говорив про складність пошуку балансу — між тим, що краще для Ісака як окремого футболіста, і що корисніше для команди.

"Я впевнений, що стовідсотково готовий Александер Ісак — це велика, справді велика перевага для нас, — сказав тренер. — Але щоб він до цього стану дійшов, йому потрібен ігровий час. А часом це означає, що хтось інший може бути попереду за рівнем готовності".

Той самий "хтось інший" — Юго Екітіке — блискуче стартував у Ліверпулі: п’ять голів у перших восьми матчах, швидкість, тонкий рух без м’яча і гостре відчуття моменту, саме те, чого очікували від Ісака. Це породило питання: чи справді Ліверпулю був потрібен Ісак, якщо обидва гравці схожі за характеристиками, а намір грати з двома чистими нападниками, здається, навіть не розглядався?

Ситуація стає ще складнішою — як і майже все у клубі цього сезону — через трагічну смерть Діогу Жоти. У вересні Слот визнав, що трагедія фактично змусила клуб терміново шукати двох дев’яток.

Логіка у підписанні Екітіке та Ісака безумовно була, але спроби терміново довести шведа до оптимальної форми лише ускладнили роботу Слота в період, коли команда й так бореться зі структурними й тактичними проблемами та кризою впевненості. Після яскравого старту Екітіке втратив динаміку: лише один гол у дев’яти останніх матчах.

Вихід Ісака у старті проти Фореста в суботу виглядав сумнівним уже тоді — він провів лише 29 хвилин (у матчі за збірну Швеції) після травми задньої поверхні стегна, отриманої ще у жовтні в грі з Айнтрахтом. Згодом це рішення виглядає ще менш виправданим.

Графіка передач Ліверпуля з того матчу чітко показує: у команді відсутні зв’язки між нападниками. Подібні схеми інколи трапляються й з Ерлінгом Галандом у Манчестер Сіті, навіть у матчах, де він забивав по два-три м’ячі. Але зовсім не таким Ліверпуль бачив Ісака. Він, як і Екітіке, мав стати не лише більш стабільним бомбардиром, ніж Дарвін Нуньєс, а й гравцем із тонким розумінням комбінацій, який підсилює побудову атак.

Та це зовсім не схоже на випадок Коллімора, коли ніхто не розумів, як використати сильні сторони футболіста. Логічно, Ісак набагато краще вписується в потреби Ліверпуля, ніж Нуньєс, попри всі яскраві риси останнього. У суботу були моменти, коли Ісак робив правильний ривок або коли партнери намагалися віддати йому потрібну передачу — але щось не збігалося, комбінації руйнувалися або виконання було невдалим.

Яскравий приклад — епізод на 17-й хвилині. Спершу все виглядало ідеально: Ісак відтягнувся глибше, зіграв у стінку під тиском Міленковича й рвонув уперед, очікуючи пас у розріз. Це рух, який ми часто бачили у Ньюкаслі, а передача, яку Мохамед Салах раніше виконував майже бездоганно.

Але цього разу єгиптянин віддав занадто сильно — і момент було втрачено.

Через сім хвилин Ісак змістився на лівий фланг, отримав передачу від Гравенберха, обіграв Міленковича по зовнішньому краю та прострілив низом — Мурільйо заблокував. Коли м’яч відскочив, Коді Гакпо міг забивати, але знову встиг супротивник.

На захист шведа варто сказати: Міленкович і Мурільйо відіграли блискуче, це був майже ідеальний матч центральних оборонців Фореста. У перші хвилини був епізод, коли Салах отримав вільний простір і прострілив уздовж воротарського, але Ісака поруч не було — повтор моменту показав, що Міленкович просто загородив йому шлях корпусом.

Проте були й інші ситуації, коли, опустившись глибше на попередніх фазах атаки, допомагаючи у комбінаціях або створюючи простір для інших, Ісак так і не опинявся там, де мав бути, коли м’яч входив у штрафний. Протягом якихось десяти секунд у першому таймі і Вірджил ван Дейк, і Домінік Собослай відверто висловили розчарування рівнем руху від групи атаки — а це стосувалось не лише Ісака, а й Салаха та Гакпо.

Єдина по-справжньому гостра нагода для Ісака з’явилася на 64-й хвилині, коли його знайшов передачею Салах. Це був дуже складний удар з льоту — майже ідентичний тому моменту, який Ісак реалізував за Ньюкасл у фіналі Кубка ліги проти Ліверпуля. Цього разу він не влучив як слід.

Чи це брак ігрового тонусу? Чи відсутність впевненості? Схоже, і те, й інше.

Навряд чи Ісак залишився б на полі всі 90 хвилин за будь-якого розвитку подій, але з огляду на те, як складалася гра, заміна на Федеріко К’єзу за п’ять хвилин виглядала радше проявом милосердя, ніж жорсткого рішення. Тепер Екітіке сподівається отримати шанс вести атаку у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ у середу.

Попереду щільний календар, тож ігровий час Ісак обов’язково матиме. Проте ідея набрати форму через матчі зазнала серйозного удару в суботу. Він виглядав пасажиром, а зараз Ліверпуль не може дозволити собі пасажирів.

Все ще залишається очікування, що рано чи пізно все запрацює. Зрештою, він підписав контракт до 2031 року — і правильність цього трансферу варто оцінювати у масштабі шести сезонів, а не перших восьми матчів.

Та той факт, що Ісак не зміг увійти в гру з наскоку — м’яко кажучи — створив додатковий тиск і увагу, які загрожують лише ускладнити його адаптацію. Поки що перші місяці найдорожчого футболіста Прем’єр-ліги виявилися максимально невдалими.

Робота з підбору кадрів сьогодні набагато складніша, ніж у часи Коллімора: вона спирається на дані, аналітику і безліч деталей. Але все ще залишається занадто багато невідомих, занадто багато тонких психологічних факторів — і занадто багато причин, чому великі витрати завжди містять ризик.

Поки це лише початок, але наразі трансфер Ісака цілком може стати показовим прикладом.

The Athletic