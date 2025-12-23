Україна

Генеральний директор ЛНЗ підбив підсумки осінньої частини сезону

Головною сенсацією нинішнього сезону Української Прем’єр-ліги можна за правом вважати черкаський ЛНЗ. Навряд хтось перед стартом сезону міг припустити, що на зимову перерву в статусі лідера чемпіонату вирушить саме ця команда.

В інтерв’ю Football.ua генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк розповів про залаштунки цього успіху, кадрові новини команди, дитячо-юнацьку академію та можливість трансформації клубної інфраструктури.

"Інформація про те, що ряд гравців залишить ЛНЗ не відповідає дійсності"

– Пане Василю, як би вам перед стартом сезону сказали, що ЛНЗ фінішує першим за підсумками осінньої частини, ви б повірили?

– Думаю, що ні. Минулого сезону ситуація була надзвичайно складною й напруженою. Ми зберегли місце в Прем’єр-лізі лише за тур до завершення чемпіонату, здобувши всього дві перемоги в другій частині сезону.

– У вашій команді немає прям суперзірок, але ви змогли дати позитивний результат. Назвіть основні складові вашого успіху?

– Перш за все, це результат роботи головного тренера та всього тренерського штабу. Влітку ми провели серйозну чистку складу й запросили гравців під єдине бачення гри та чіткі вимоги. Ми запровадили зрозумілі правила для всіх. У команді з’явилася дисципліна, а ставлення до кожного футболіста є однаковим як з боку тренерського штабу, так і з боку менеджменту.

Ми одразу домовилися з Віталієм Юрійовичем ще при першій зустрічі, що є я, президент клубу та головний тренер — і в нас одне спільне бачення. Ми рухаємося однією стежкою й зацікавлені в тому, щоб робити все можливе для розвитку команди. Саме це й дало результат.

– Трансфер Проспера Оба до Шахтаря — комерційний успіх ЛНЗ. Яка все ж фінальна сума трансферу, бо багато говорилося про 3,5 або 4,5 млн євро?

– Ця тема справді цікавить багатьох — і блогерів, і медіа. Але можу сказати одне: це наша спільна історія з Шахтарем, і з нашого боку ми точно не будемо її розголошувати.

– Хто ще залишить ЛНЗ у зимове міжсезоння? Яка ситуація із контрактами гравців, у кого вони спливають найближчим часом?

– Дивіться, усе буде залежати від ситуації на трансферному ринку. Зараз з’являється дуже багато інформації від блогерів і в медіа про те, що нібито багато гравців залишать ЛНЗ або що на них є серйозний попит. Це не відповідає дійсності. По-перше, офіційних пропозицій у клуб не надходило. По-друге, ЛНЗ формує боєздатний колектив і перебуває лише на етапі побудови кістяка команди. Тому жодного масового продажу гравців не буде — ні зараз, ні влітку. Водночас футболістам у яких закінчуються контракти, потрібно довести, що саме з ними клуб має продовжувати співпрацю.

– Влітку ЛНЗ був дуже активним на трансферному ринку. Як буде взимку?

– Ми точно будемо підсилюватися — це 100%. На сьогодні шукаємо гравців щонайменше на чотири позиції, і розраховуємо, що взимку команду поповнять близько чотирьох футболістів. Водночас ми чітко розуміємо, що у кожної позиції є великий шорт-лист кандидатів. Наш шеф-скаут проводить дуже якісну й системну роботу, але для нас принципово запрошувати саме тих гравців, які реально посилять команду.

Ми не будемо робити поспішних трансферів просто заради кількості чи для того, щоб «когось привезти». Підписання відбудеться лише тоді, коли ми будемо повністю впевнені, що цей футболіст відповідає нашим вимогам і зробить команду сильнішою.

– Футболісти Руху є в полі зору вашого клубу?

– Рух — хороша команда, там є якісні футболісти, і, звичайно, окремі гравці перебувають у нашому шорт-листі. Але важливо розуміти, що наш шорт-лист досить широкий — ми дивимося не лише на один клуб. Водночас потрібно реально оцінювати наші фінансові можливості. Ми не є клубом рівня Шахтаря, який може дозволити собі трансфери за 3–4–5 мільйонів євро, і не можемо купувати футболістів за 2 мільйони, як це робили окремі конкуренти. Тому для нас ключове — баланс: якщо клуб фінансово може дозволити собі трансфер, який дійсно нас підсилить і буде виправданим з точки зору стратегії, тоді ми готові про це говорити.

– Ходили чутки щодо можливого переходу Бабукара Фала. Вам цікавий цей футболіст?

– Бабукар Фалл справді перебуває в полі наших інтересів, однак жодних перемовин ні з самим гравцем, ні з футбольним клубом «Рух» ми не вели. Уся інша інформація, яка наразі з’являється в інтернеті та медіа, не відповідає дійсності.

"На зимові збори буде залучено 2-3 гравці з академії"

– Як справи із клубною академією? Чи є там таланти, яких ми вже навесні можемо побачити у першій команді?

– Для мене академія — це взагалі найголовніше і те, з чого я починав у клубі. Коли два роки тому я прийшов сюди разом з Олексієм Поздняковим, академія перебувала на середньому рівні, і про неї мало хто знав в Україні. За цей час ми змогли створити одну з найсильніших академій країни. Минулого року наша команда 2009 року народження зайняла друге місце в чемпіонаті України, а зараз ми входимо до трійки найкращих академій за підсумками першого кола.

Я приділяю багато уваги розвитку кожного футболіста, знаю їх поіменно, наші команди беруть участь у закордонних турнірах, і багато гравців вже потрапляють до юнацьких збірних. Академія для мене в такому ж пріоритеті, як і перша команда, і я бачу, що вона рухається правильним шляхом і дає результат. Водночас я розумію, що це лише два роки роботи, і не можна одразу очікувати, що всі юнаки готові дебютувати за першу команду.

Потрібен час, щоб вони доросли, набралися досвіду і стали конкурентними для високих цілей. Ті, хто готовий до цього рівня, будуть залучатися. Наприклад, на зимові тренувальні збори в Туреччині будуть залучені два-три гравці з академії, щоб вони почали інтегруватися у дорослий футбол.

– Скільки загалом дітей займаються у дитячих та юнацьких командах ЛНЗ?

– Футбольна академія ЛНЗ охоплює вікові категорії від U12 до U19. Загалом у ній займаються близько 150 дітей.

– Черкащина може хизуватися своїми вихованцями: Артем Довбик, Віталій Миколенко. Як знайти нові таланти?

– Є ще Артем Бондаренко. Ми маємо розуміти, що становлення їх як футболістів було дуже різне. Наприклад, Артем Бондаренко розвивався під керівництвом свого батька, який підготував його до високого рівня. Віталій Миколенко приїхав у академію Динамо вже в 11 років, а Артем Довбик пройшов всю дитячу кар’єру в Черкасах і дебютував у другій лізі за Черкаський Дніпро у дуже юному віці.

Ми відкриті не лише для талантів Черкас — наша селекційна служба працює по всій Україні, але звісно, зараз всі найталановитіші діти Черкащини займаються в академії ЛНЗ, і ми намагаємося давати їм найкращі умови для розвитку.

– Віталій Пономарьов відомий вмінням працювати з молоддю. Чи можемо говорити про побудову тренерської вертикалі в ЛНЗ: від головної команди до дитячих, які б грали приблизно в одному стилі?

– Звичайно, ми інтегруємо принципи гри першої команди в академію, але повністю повторювати схему, яку використовує перша команда, ми не будемо. Наприклад, якщо перша команда грає 3-5-2, у академії для розвитку дітей, на мою думку, оптимально застосовувати схему 4-3-3. Водночас усі ключові принципи гри — високий пресинг, агресивність, більш вертикальна гра, швидка робота з м’ячем — ми активно впроваджуємо у всі вікові категорії.

"Протягом зими вирішимо питання з генераторами"

– На щастя, для вас осіння частина пройшла без форс-мажорів на кшталт матчу Металіст 1925 — Верес. Черкаси Арена взагалі готова до таких сценаріїв?

– На жаль, Черкаси-Арена наразі не готова до таких сценаріїв. Ми отримали попереджувальний лист від УАФ щодо генераторів лише за два тижні до завершення чемпіонату. На той момент ми були не готові, але, на щастя, усе пройшло добре. Протягом зими ця ситуація буде повністю вирішена.

– Наскільки ви задоволені стадіоном взагалі? Чи є що покращувати?

– На даний момент ми не можемо бути повністю задоволені станом Черкаси-Арени. Це стадіон ще старих часів, і він некомфортний для вболівальників. Звичайно, ми провели важливі оновлення: покращили газон, змінили роздягальні та лавки запасних, встановили сучасне освітлення. Однак, наприклад, немає накриття для трибун, що захищає від дощу, та інших елементів комфорту. Ми усвідомлюємо, що стадіон поки що не відповідає високим стандартам зручності для глядачів та трансляцій.

– Чисто теоретично, в планах ЛНЗ є побудова свого стадіону?

– Я знаю, що до мого приходу на посаду генерального директора такі плани були. Це буде вирішувати президент клубу, на мою думку, це не потрібно, Черкаси мають свій стадіон, який знаходиться в центрі міста і на даний момент, в умовах війни, це не є ключовою необхідністю.

– Якщо команда так і фінішує на першому, або на 2-3 місці чи готове керівництво клубу інвестувати в підсилення під єврокубки?

– Звичайно, готові і розуміємо, що справа не тільки в потраплянні до єврокубків, а в тому, щоб кожного трансферного вікна ставати сильнішими. Цього зимового трансферного вікна ми підсилюватимемо команду, будемо стежити за адаптацією нових гравців і поступово працюватимемо над тим, щоб ЛНЗ ставав постійно сильнішим.