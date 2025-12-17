Чтиво

Це історія про те, як партнерство між Мбаппе та ПСЖ деградувало до гучної й заплутаної судової війни.

Мбаппе провів у Парі Сен-Жермен сім років. За цей час він шість разів вигравав Лігу 1 і встановив клубний рекорд, забивши 256 голів.

Втім, стосунки між одним із найкращих футболістів світу та паризьким грандом згодом зруйнувалися — причому дуже публічно і болісно.

Через конфлікт щодо невиплачених зарплат і бонусів обидві сторони 17 листопада з’явилися в трудовому суді Парижа. Суми, які фігурують у справі, виглядають вражаюче. Юристи Мбаппе вимагають загалом 263 мільйони євро, тоді як ПСЖ подав зустрічний позов і просить приблизно 440 мільйонів євро компенсації.

Рішення у справі очікується 16 грудня.

Мбаппе перейшов до ПСЖ з Монако 31 серпня 2017 року — спочатку на правах річної оренди, а згодом клуб викупив його контракт за 180 мільйонів євро, підписавши чотирирічну угоду. Того ж літа парижани вже встановили світовий трансферний рекорд, придбавши Неймара у Барселони за 222 мільйони євро.

У першому сезоні Мбаппе виграв внутрішній требл, а влітку 2018 року став однією з головних зірок світового футболу після перемоги зі збірною Франції на чемпіонаті світу.

Влітку 2021 року, коли до завершення контракту залишався рік, очікувалося, що Мбаппе покине клуб — особливо після того, як він двічі відмовився продовжувати угоду. Тодішній спортивний директор ПСЖ Леонардо в коментарі RMC заявив, що виглядало очевидно: Мбаппе хоче піти. Проте парижани відхилили дві пропозиції від Реала і натомість ще більше підсилили зоряний склад, запросивши володаря Золотого м’яча Ліонеля Мессі з Барселони.

У травні 2022 року Мбаппе все ж вирішив залишитися. Після підписання нового контракту його урочисто представили на Парк де Пренс із футболкою, на якій було написано його ім’я та число 2025. Водночас угода фактично передбачала продовження контракту лише до літа 2024 року з опцією ще на один сезон.

У своїх юридичних аргументах, з якими ознайомилося видання The Athletic, ПСЖ стверджує: у разі, якщо Мбаппе залишився б до 2025 року, він отримував би ті самі 33,3 мільйона євро чистої річної зарплати та бонус, що й у попередні два сезони, а також бонус за активацію опції продовження контракту в розмірі 60 мільйонів євро, бонус за лояльність у 55 мільйонів євро брутто та додаткові 9,5 мільйонів євро брутто.

"Я відчув поклик батьківщини й столиці", — заявив Мбаппе в інтерв’ю Le Parisien. Також він розповідав The New York Times, що залишитися в Парижі його переконував президент Франції Еммануель Макрон.

У наступному сезоні Мбаппе забив 41 м’яч і знову допоміг ПСЖ виграти чемпіонат Франції, однак уже влітку ситуація різко загострилася.

У своїх юридичних матеріалах ПСЖ зазначає, що 12 червня 2023 року отримав листа від Мбаппе, в якому футболіст повідомив: він не має наміру активувати опцію продовження контракту ще на один рік. У клубі стверджують, що документ був датований заднім числом — 15 липня 2022 року, тобто лише через два місяці після підписання нового контракту.

У заяві ПСЖ, оприлюдненій і переданій The Athletic, клуб назвав це доказом того, що Мбаппе "повівся нелояльно, майже 11 місяців приховуючи своє рішення не продовжувати контракт, тим самим позбавивши клуб будь-якої можливості організувати трансфер".

Під час слухання 17 листопада адвокат Мбаппе Дельфін Верхейден, за інформацією RMC, пояснила: лист було надіслано з міркувань прозорості, щоб чітко зафіксувати позицію гравця щодо непродовження угоди ще на сезон. На додаткові запитання The Athletic юридична команда Мбаппе відповідати відмовилася.

Того ж літа Мбаппе відхилив можливість переходу до саудівського Аль-Хіляля, попри те що ПСЖ дозволив йому вести переговори після пропозиції у 300 мільйонів євро в липні 2023 року. Пріоритетом для гравця залишався Реал.

Щоб не втратити Мбаппе безкоштовно наступного літа, ПСЖ у міжсезоння 2023 року виставив його на трансфер і не включив до передсезонного турне клубу в Японії. Також форвард не потрапив до заявки на стартовий матч чемпіонату проти Лор’яна 12 серпня, який завершився нульовою нічиєю.

Наступного дня після тієї гри ПСЖ оголосив, що між сторонами нібито було досягнуто домовленості.

"Клуб не стоїть над законом, а закон — на боці гравця", — додав Клей.

У юридичних матеріалах ПСЖ стверджується, що заяви Мбаппе свідчили: на початку зимового трансферного вікна 2024 року, вже після повернення до складу, він усе ще розглядав можливість продовження контракту. Зокрема, після перемоги ПСЖ над Тулузою з рахунком 2:0 у фіналі Суперкубка Франції в січні він у спілкуванні з пресою заявляв, що остаточного рішення ще не ухвалив.

"Я ще не прийняв рішення, — сказав Мбаппе 3 січня. — Але завдяки домовленості, яку я досяг із президентом клубу цього літа, незалежно від мого вибору, нам вдалося захистити інтереси всіх сторін і зберегти спокій усередині клубу перед майбутніми викликами. А це — найважливіше".

Січневе трансферне вікно закрилося, так і не прояснивши майбутнє Мбаппе.

Втім, 15 лютого джерела повідомили The Athletic, що Мбаппе поінформував ПСЖ про свій намір залишити клуб улітку. А 10 травня він публічно підтвердив: піде після завершення контракту на правах вільного агента.

Через три дні ПСЖ заявив, що надіслав юридичній команді Мбаппе лист, у якому повідомив про застосування другого варіанту домовленості від 13 серпня.

Згідно з позицією клубу, це означало відмову від виплати підписного бонусу в розмірі 36,6 мільйона євро брутто, який мав бути виплачений наприкінці лютого 2024 року, а також призупинення подальших виплат із квітня 2024 року (загалом 17,25 мільйона євро) до завершення контракту 30 червня 2024 року.

У відповідь 31 травня адвокати Мбаппе надіслали ПСЖ лист із вимогою виплатити футболісту всю суму, яку, за їхніми словами, клуб йому заборгував.

У ПСЖ вважали, що ці вимоги суперечать джентльменській угоді, укладеній під час зустрічі 13 серпня. Про це клуб нагадав стороні гравця в листі від 10 червня.

Юристи Мбаппе наполягають: жодних доказів існування будь-якої угоди ніколи не було надано. Ба більше, у разі її наявності вона мала б бути оформлена як офіційна зміна до контракту.

18 червня адвокати Мбаппе знову направили клубу офіційну вимогу виплатити всі кошти, на які, за їхньою позицією, мав право капітан збірної Франції.

Зрештою Мбаппе залишив ПСЖ на правах вільного агента після завершення контракту та згодом приєднався до мадридського Реала.

Адвокатка Мбаппе Дельфін Верхейден у коментарі L’Equipe заявила, що саме нападник є справжньою жертвою цього конфлікту. За її словами, ПСЖ "зрештою зрозуміє, що за французьким законодавством контракти мають виконуватися, а всі належні виплати — здійснюватися".

Юридична команда Мбаппе в розмові з The Athletic наголосила: футболіст вимагає лише застосування закону — так само, як і будь-який найманий працівник.

Вони пояснили, що слухання 17 листопада було зосереджене насамперед на частині позову, яка стосувалася невиплати зарплати та бонусів за квітень, травень і червень 2024 року. За їхніми підрахунками, клуб заборгував Мбаппе близько 55 мільйонів євро брутто — ця сума включала оклади та бонуси за три місяці, а також додаткові виплати, передбачені контрактом. Загалом вимоги зростали до 60,9 мільйона євро брутто.

10 квітня цього року Мбаппе домігся судового рішення про арешт рахунків ПСЖ. Це сталося після того, як його адвокати провели пресконференцію та заявили, що ухвалено рішення перейти в наступ.

Втім, уже за місяць клубу вдалося оскаржити це рішення й домогтися розмороження рахунків. У листопаді Мбаппе звернувся до апеляційного суду, але минулого тижня інстанція відхилила його скаргу та зобов’язала футболіста сплатити судові витрати, а також 3 тисячі євро на користь ПСЖ.

Юристи Мбаппе в коментарі The Athletic підкреслили: попри публічні заяви клубу, жодних доказів існування угоди про відмову від виплат ПСЖ так і не надав.

Водночас юридичне джерело, добре обізнане з перебігом справи та побажало залишитися анонімним, розповіло The Athletic: у ПСЖ визнають, що жодного формально підписаного документа не було, але наполягають — домовленість між сторонами все ж існувала. За словами джерела, клуб зайняв жорстку позицію, аби створити прецедент і не допустити подібних ситуацій у майбутньому. Також це розглядають як спробу нового ПСЖ дистанціюватися від минулої моделі, коли вплив гравців був надмірним.

Окремо юридична команда Мбаппе заявила The Athletic, що його строковий контракт із юридичної точки зору мав би вважатися безстроковим. Це автоматично давало б футболісту право, зокрема, на виплату за попередження про звільнення та передбачену законом компенсацію при розірванні трудових відносин.

У відповідь ПСЖ заявив, що "вимога перекваліфікувати контракт гравця на безстроковий є повністю безпідставною з юридичної точки зору".

Загалом юридична команда Мбаппе вимагає від ПСЖ 263 мільйони євро. Окрім цього, футболіст висуває претензії щодо невиплачених бонусів, заборгованої зарплати, незадекларованої праці, психологічного тиску, незаконного звільнення та порушень норм безпеки.

У своїй заяві ПСЖ наголосив, що "категорично відкидає будь-які звинувачення у тиску чи переслідуванні". У клубі також підкреслили, що в сезоні 2023/24 Мбаппе взяв участь більш ніж у 90 відсотках матчів команди.

Водночас сам ПСЖ подав зустрічні позови на загальну суму близько 440 мільйонів євро. Клуб вимагає відшкодування збитків, переважно пов’язаних із фінансовими втратами, які, за його версією, виникли через порушення контракту з боку гравця та втрачений шанс отримати значну суму за трансфер.

Коментуючи ці вимоги, одна з адвокаток Мбаппе Фредерік Кассро в інтерв’ю L’Equipe заявила: "За 30 років моєї професійної практики я вперше бачу ситуацію, коли роботодавець вимагає майже вдвічі більше, ніж сам працівник. Це абсолютно захмарні цифри".

У заяві ПСЖ зазначив, що прагне домогтися "офіційного визнання суттєвої шкоди, завданої клубу внаслідок серйозних порушень паном Мбаппе його юридично обов’язкових контрактних зобов’язань, а також базових принципів добросовісності й лояльності".

У клубі також додали, що Мбаппе "систематично атакував ПСЖ за будь-якої нагоди", назвавши цю ситуацію прикрою як для самого гравця, так і для французького футболу загалом.

Далі в заяві наголошувалося, що справа "стосується добросовісності, чесності, дотримання цінностей і поваги до паризької інституції та її вболівальників". Водночас ПСЖ підкреслив, що продовжує будувати фундамент найуспішнішого сезону у своїй історії, спираючись на солідарність, наполегливу працю, командний дух і пріоритет клубу над будь-якою окремою особистістю.

Рішення у цій справі оголосили 16 грудня: Мбаппе виграв суд проти ПСЖ. Суд не лише задовольнив вимоги гравця щодо заборгованості, а й повністю відхилив зустрічний позов клубу на колосальні 440 мільйонів євро.

Але парижани мають право подати апеляцію до Паризького апеляційного суду.

Паралельно з основним судовим процесом розглядається ще одна суперечка, пов’язана із рішенням Професійної футбольної ліги Франції (LFP).

У вересні 2024 року LFP зобов’язала ПСЖ виплатити Мбаппе 55 мільйонів євро зарплати та бонусів, які, за версією ліги, належали гравцеві. За місяць апеляційна інстанція LFP підтвердила це рішення. Проте ПСЖ оскаржив вердикт і подав позов уже проти самої LFP до Паризького суду, стверджуючи, що ліга не мала повноважень ухвалювати рішення, оскільки справа вже перебувала в провадженні цивільного суду.

Після цього і LFP, і Федерація футболу Франції (FFF) заявили, що більше не можуть розглядати питання, передавши його на розв’язання судовій системі.

Попереднє слухання у цій справі призначене на 23 лютого 2026 року, про що першими повідомили журналісти AFP.

Це означає, що затяжний конфлікт між Мбаппе та ПСЖ триватиме ще довго.

The Athletic