Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 АРБЕЛОА МОЖЕ ОЧОЛИТИ РЕАЛ У РАЗІ ВІДСТАВКИ АЛОНСО — THE ATHLETIC

📰 ЧЕЛСІ МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МУДРИКА В ОРЕНДУ

📰 МІЛАН НАЦІЛИВСЯ НА ЛУНІНА НА ТЛІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З МАЙБУТНІМ МЕНЬЯНА

📰 КАРДІФФ ВИМАГАЄ ВІД НАНТА ПОНАД 100 МЛН ФУНТІВ ЧЕРЕЗ ЗАГИБЕЛЬ ЕМІЛІАНО САЛИ. ВАЛЛІЙСЬКИЙ КЛУБ ПОДАВ МАСШТАБНИЙ ПОЗОВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, СТВЕРДЖУЮЧИ, ЩО ГОЛИ АРГЕНТИНЦЯ ВРЯТУВАЛИ Б ЇХ ВІД ВИЛЬОТУ З АПЛ

ДИНАМО КИЇВ ПОСТУПИЛОСЬ ФІОРЕНТИНІ

📰 НАНТ ЗВІЛЬНИВ ЛУЇША КАШТРУ

Ну, тіпа... Розриває ж в Ньюкаслі

📰 ЛУЇШ КАШТРУ — НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ГРЕМІУ

📰 ПАРИЗЬКИЙ СУД ВІДХИЛИВ АПЕЛЯЦІЮ МБАППЕ ПРО АРЕШТ 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО НА РАХУНКАХ ПСЖ

