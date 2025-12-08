Чтиво

Його вчинок виглядає егоїстичним і неповажним. Він підвів клуб.

Раніше, коли Салах востаннє публічно висловив своє роздратування через перебування на лавці запасних, йому вистачило всього п'яти слів.

"Якщо я заговорю, буде пожежа", — сказав він без паузи після словесної перепалки з Юргеном Клоппом на бровці під час матчу проти Вест Хема у Лондоні в квітні 2024-го.

Але в суботу ввечері, коли єгипетський форвард вийшов із роздягальні гостей на Елланд Роуд і одразу попрямував до журналістів, стало зрозуміло: цього разу він не збирається мовчати. Салах зупинився і мав чим поділитися. За понад вісім років у Ліверпулі він ніколи не спілкувався з британськими ЗМІ так довго.

Все це виглядало спланованим, а його слова йшли як справжній вогонь.

Він розповів, що відчуває себе підставленим клубом, що обіцянки, дані йому під час підписання нового дворічного контракту у квітні, були порушені, і що він став цапом-відбувайлом через проблеми команди в цьому сезоні.

Його навіть не питали про Арне Слота, Салах сам заговорив про повний розрив у відносинах із голландським тренером і розкрив, що попросив батьків приїхати на матч проти Брайтона наступної суботи, визнавши, що це може стати його прощанням на Енфілді, адже "хтось не хоче бачити мене в клубі". Він залишив двері відкритими для можливого трансферу вже в січні. Його слова були справжньою бомбою.

Це не була просто зла тирада. Третій найкращий бомбардир в історії клубу залишався спокійним і зібраним протягом усього виступу. "Дякую, хлопці", — сказав він наприкінці неймовірних семи з половиною хвилин.

Але коли Салах відійшов, за ним залишилося справжнє полум’я.

Ніби проблем у чемпіона Прем’єр-ліги і так було замало після жалюгідних восьми очок із останніх тридцяти можливих, тепер у клубі розгорілася справжня "громадянська війна" між одним із найвидатніших гравців в історії Ліверпуля та тренером, який бореться за своє місце після тривожного падіння результатів.

Розчарування і образа Салаха зрозумілі. Після серії з 53 поспіль стартів у Прем’єр-лізі протягом 19 місяців він пропустив останні три матчі. Він не вийшов на поле у драматичній нічиїй 3:3 проти Лідса, був проігнорований у матчі проти Вест Гема минулої неділі та отримав лише 45 хвилин після виходу на заміну вдома проти Сандерленда посеред тижня.

Його гордість серйозно постраждала, і зрозуміло, чому він відчуває себе несправедливо відокремленим. Він — єдиний гравець, який стартував у принизливих домашніх поразках від Ноттінгем Форест і ПСВ, але згодом опинився на лавці.

Салах змушений спостерігати за помилками Ібраїми Конате і дивуватися, чому до нього ставляться інакше. Те ж саме стосується Коді Гакпо, який регулярно не показує результатів на лівому фланзі, але дивним чином залишається у складі.

Але навіть це не виправдовує рішення Салаха "вибухнути" публічно.

Він чудово розуміє, який резонанс мають його слова, і виплеснути їх після принизливого видовища того, як Ліверпуль розгубив переваги 2:0 та 3:2 на Елланд Роуд, було егоїстично і неповажно. Це лише додає клубу негативу у й так складний момент.

З огляду на те, що наступних вихідних він вирушає на Кубок африканських націй, чи було б так складно потерпіти ще трохи, замість того щоб виставляти всі проблеми напоказ?

Коментарі Салаха також показали відсутність самокритики щодо його форми цього сезону. "Не знаю, чому зі мною таке відбувається", — сказав він. "Я зробив так багато для цього клубу. Мені не треба щодня доводити своє місце — я його заслужив".

Але так не працює. Місце треба постійно підтверджувати, і реальність така, що коли Слот залишив Салаха поза складу у Вест Хемі, небагато хто сумнівався у тренерові. Причина проста: Салах був неефективним — лише п’ять голів і три асисти у 19 матчах у всіх турнірах.

Набагато частіше він залишався на периферії матчів. Його атаки не створювали серйозної загрози, а суперники неодноразово користувалися простором позаду нього, адже Салах не повертався, щоб допомогти правому захиснику в обороні.

Минулого сезону він видав одну з найяскравіших індивідуальних кампаній в історії англійського футболу — 34 голи і 23 асисти. Салах — справжня ікона Енфілда, він переписав клубні рекорди з моменту приходу з Роми у 2017-му, але це не дає "безплатного квитка". Особливо, коли ти заробляєш понад £400 000 на тиждень плюс бонуси.

Він втратив свою форму, і в 33 роки здається, що час наздогнав його.

Зміни у грі команди не вражають, але факт у тому, що Ліверпуль загалом виглядає краще без Салаха в складі, здобувши одну перемогу і дві нічиї після серії з трьох поразок.

Останній раз Салах давав інтерв’ю британським ЗМІ трохи більше року тому, очікуючи пропозицію нового контракту. Тоді цей спалах був покликаний посилити тиск на Ліверпуль, щоб пришвидшити переговори, і в підсумку він домігся свого.

Чи зможуть гендиректор Fenway Sports Group з футболу Майкл Едвардс і спортивний директор Ліверпуля Річард Г’юз домовитися про мир? Чи полетить Салах у понеділок до Мілана на наступний матч Ліги чемпіонів, чи його відсунуть убік?

Якщо компромісу не буде, доведеться піти або Салаху, або Слоту. З огляду на постійну підтримку тренера з боку власників, складно уявити, що вони стануть на бік гравця, який останнім часом виглядає слабко.

Можливо, перехід у Саудівську Прем’єр-лігу в січні влаштує всіх. Але як швидко все розпалося після святкування титулу навесні…

Якщо це дійсно кінець Салаха після 250 голів у 420 матчах за Ліверпуль, це сумний і гіркий фінал для такої легенди.

The Athletic