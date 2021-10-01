Лига конференций

Хавбек луганчан поделился своими мыслями после игры с Ромой.

Полузащитник луганской Зари Артем Громов прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против итальянской Ромы (0:3).

"Это был уровень, которого в чемпионате Украины просто нет. Ты играешь с такой командой раз в бог знает за сколько. Чувствуется, что они сильнее. Мы знали, какая это сильная команда, старались отбиваться, играть в футбол. Их уровень просто выше.

Уровень Динамо и Шахтера в сравнении с Ромой? Может им с ними привычнее играть. Но эти очень сильные. Не думаю, что с Динамо или Шахтером сложнее играть, чем с Ромой.

Неудачный второй тайм? Наверное, они добавили, а мы просто подсели, не знаю. У них большой выбор футболистов, вышли свежие, они усилили. Может, у них такая установка была, чтобы во втором тайме добавить.

Физическая форма команды? Зачем я сейчас буду говорить о своих партнерах по команде? У нас есть 20-25 футболистов. Каждый достойный играть. Просто выбор тренера ложится на этих футболистов.

Арбитраж? Арбитр симпатизировал не нам. Я не говорю, что мы из-за него проиграли. Сейчас начнут там рассказывать. Просто любые моменты, где тянут за футболку, хватают, валят – он ничего. Где-то их зацепил – сразу свисток. Он же португалец. Наверное, хотел, чтобы все было хорошо и комфортно", — сказал Громов в эфире Megogo после матча.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов луганской Зари во втором поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.