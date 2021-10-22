Лига конференций

Наставник луганчан поделился своими мыслями после игры с софийским ЦСКА.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА (1:0).

"Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне.

Первые минуты – это всегда давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность, и во втором тайме уже не было больших шансов у ЦСКА", — приводит слова Скрипника Sportal.bg.

Ранее сообщалось, что гол Аллахьяра претендует на звание лучшего в туре Лиги конференций.