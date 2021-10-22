Защитник луганчан подвел итог еврокубкового матча против софийского ЦСКА.
Виталий Вернидуб, ФК Заря
22 октября 2021, 11:58
Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА (1:0).
"Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они – герои и молодцы.
Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов" — приводит слова Вернидуба Gong.bg.
Ранее Football.ua оценил действия луганской Зари в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против ЦСКА София.