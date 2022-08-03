Ліга конференцій

Тренер Зорі — про перший поєдинок кваліфікації до ЛК.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен напередодні першого поєдинку кваліфікації до Ліги конференцій поспілкувався із журналистами.

"Ми дуже давно готувалися до цієї гри. Чекали на неї. Це наша перша офіційна гра. Так, я працював у Шахтарі, коли там був румунський тренер Мірча Луческу. Не питався в нього нічого про Університатю. Він зараз зайнятий підготовкою Динамо до матчу проти Штурму.

Ми дивились останні матчі Університаті в лізі та у єврокубках. В Румунії грають у комбінаційний та технічний футбол. Ми готувалися, можете вірити мені. Хочемо довести людям в Україні, що здатні гарно грати та перемагати. Будемо битися на полі та викладатися на всі сто".

"Я знаю український футбол у різні періоди його існування. Зоря — класна команда, яка демонструвала непогані результати. Війна — це складно. Але я прийшов у клуб, який хоче розвиватись та грати у єврокубках. Рішення прийняв на користь розвитку, допомогти футболістам грати та розвиватись.

Зорю складає талановита молодь. Якщо ми говоримо на футбольну тематику, це є перевагою. Молоді гравці задають темп на тренуваннях та іграх. Бачимо, що останній місць команда прибавила, тому молодь — не є проблемою для нас", — сказав тренер.

Нагадаємо, що матч Зоря — Університатя пройде 4 серпня, у 20:30 за київським часом, на Арені Люблін, у Польщі. Текстова трансляція матчу буде доступна на Football.ua.