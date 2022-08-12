Ліга конференцій

Післяматчевий коментар головного тренера Зорі.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен поділився враженнями від гри проти румунської Університаті з Крайови, яка завершилася поразкою "чорно-білих" з рахунком 0:3 та вильотом з Ліги Конференцій.

"Ми були готові до такого. Очікували нової тактики від суперника, але ми сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту для того, щоб зрівняти рахунок до перерви. Думали, що краще розпочнемо другий тайм. Під час перерви обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити.

Звичайно, травма і вимушена заміна Вантуха нам не допомогли. Але таке буває завжди і ми повинні реагувати на це дуже швидко. У нас є футболісти, які також грають на цій позиції. Хотіли знову увійти швидко в гру, але, на жаль, не вдалося".

Насамкінець фахівець відповів щодо відсутності у Зорі офіційних матчів до поєдинків з Університатею.

"Звичайно, цього нам і не вистачило. Такий тривалий період без ігрової практики — дається в знаки. Це урок для усіх наших гравців, особливо для молодого покоління. Сьогоднішня гра нас багато чому навчить" — підсумував 53-річний нідерландець.

Нагадаємо, свого суперника у єврокубках вже отримав СК Дніпро-1.