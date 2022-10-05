Ліга конференцій

Прес-конференція Валерія Городова перед єврокубковим двобоєм.

Тренер Дніпра-1 Валерій Городов поспілкувався з пресою напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги Конференцій проти ліхтенштейнського Вадуца.

"Вадуц – старожил у єврокубках. Вони кожного року грають у євротурнірах. Те, що вони пройшли такі команди, як Коньяспор і Рапід говорить багато про що. Це амбітна, добротна, кваліфікована команда і нам буде завтра складно. Але ми йдемо крок за кроком і кожна гра для нас є досвідом. Сподіваюся, що завтра у нас буде гарний настрій.

Так, у деяких гравців є пошкодження, але до матчу ще доба, так що до четверга побачимо.

Як і сказав Руслан Бабенко, ми у кожній грі сподіваємося на перемогу і йдемо крок за кроком, від матчу до матчу" — підсумував фахівець.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Вадуц пройде у четвер, 6 жовтня, о 19:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.