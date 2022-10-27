Ліга конференцій

Валерій Городов відповів на запитання журналістів перед грою з Аполлоном.

Тренер Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона.

"Не знаю як для суперника, а для нас це буде дуже важлива гра. Футболісти це розуміють і вони віддадуть усі сили для досягнення позитивного результату. Для цього потрібно, щоб ми щільно зіграли у захисті і використали свої моменти в атаці.

У нас є проблеми із деякими гравцями, але сподіваюся, що інші виконавці замінять їх у найближчих матчах.

Ми дебютанти цього змагання. Нам необхідний досвід у єврокубках, а для українських вболівальників це ковток свіжого повітря.

Ігровий час для Бузанелло та ситуація з Бланко? Ми розраховуємо на Бузанелло. Побачимо, кто вийде на поле. Бланко потрібно на відновлення три тижні", - наводить слова Городова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться сьогодні, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.