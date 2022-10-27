Ліга конференцій

Форвард дніпрян поділився своїми думками перед грою з Аполлоном.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона.

"Я вірю у те, що буде перемога і вдача буде на нашому боці. Ми сподіваємося тільки на позитивний результат і будемо грати на перемогу.

Для нас це дуже важливо. У разі успіху наш клуб забезпечить собі місце у євровесні, а для нашої країни це важливо, адже ми набираємо очки для клубного коефіцієнту УЄФА. Це важливо для всього нашого чемпіонату. Тому ці ігри дуже важливі, адже ми можемо показати Європі і всьому світу хто такі українці, і за кого ми боремося.

Звісно ми відчуваємо втому, адже ми не кожний рік граємо по такому графіку і це доволі складно. Але ми відновлюємося, тому для кожного футболіста краще грати і тим самим ми тримаємо себе у тонусі.

Усі наші команди, які витупають у європейських турнірах, виходять на поле з прапором і підтримують нашу країну. Тим самим ми показуємо, що коїться зараз в Україні", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Аполлон відбудеться сьогодні, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.