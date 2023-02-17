Ліга конференцій

Наставник АЕКу поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1 (1:0).

"Я дуже задоволений результатом. Дуже серйозна гра, зосереджена, без помилок у захисті. Ми намагалися грати високо, але це було непросто, тому що Дніпро-1 – дуже хороша команда з якісними гравцями.

Ми мали моменти, і ми забили зі стандартного положення, на відміну від суперника. Велике спасибі нашим вболівальникам, вони заслужили на цей результат.

Про своїх футболістів нічого не скажу, крім того, що вони воїни, а наш воротар був, як завжди, готовий. Дуже важливо, що кіпрська команда грає у Європі. Тепер усі бачать гру АЕКу. Я не люблю говорити про футболістів, бо я волію, щоб за мене говорили їхні дії.

Ми грали наполегливо і зосереджено, а загальна картина була дуже гарною. Ми ризикували у нашій грі. Загалом я дуже задоволений", — наводить слова Ольтри прес-служба кіпрського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЕК – Дніпро-1.