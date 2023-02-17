Ліга конференцій

Коментар головного тренера Дніпра-1 після поразки на Кіпрі.

У четвер, 16 лютого, лідер УПЛ СК Дніпро-1 поступився кіпрському АЕКу з Ларнаки у першому матчі 1/16 Ліги Конференцій — 0:1. Враженнями після гри поділився головний тренер "спортклубівців" Олександр Кучер, який поспілкувався з пресою.

"Ми розуміли, що суперник буде нас пресингувати, вони будуть розкриватися, бігти вперед, а ми за рахунок контролю м’яча станемо створювати собі простір і атакувати. Щодо замін, то вони не були хаотичними. Чому ви рішили, що вони такими були (журналіст сказав, що йому вони здалися саме такими — Прим.)? Нормальні були заміни. Треба було підсилити гру, коли ми вже програвали – випустили агресивного Когута і швидкого Назаренка вперед. Думаю, що це були рівноцінні заміни, тому що було пошкодження у Довбика, а Піхальонок вже набігався під кінець матчу, тому треба було їх замінити і випустити свіжі сили у гру.

Я не можу сказати, що Пеглоу та Хайнер погано зіграли. Звісно, що це нові гравці, котрі з нами не дуже давно і вони ще притираються до колективу і нашої гри. Їм потрібно буде зрозуміти наші принципи. Вважаю, що далі буде краще".

Насамкінець 40-річний фахівець відповів на питання про те, чи впав на його думку рівень українських команд, так як АЕК виграв в української команди вже не вперше.

"Я не скажу, що впав рівень. Зараз ми з ними зустрічалися, коли суперник знаходиться, як кажуть в сезоні, має безпрограшну серію і в цілому дуже добре виглядає. Ми не грали офіційних матчів дуже давно, тому грати перший матч проти такого суперника було досить тяжко" — передає слова Кучера офіційний сайт "дніпрян".