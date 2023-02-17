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Футболіст є рекордсменом клубу одразу за двома показниками.

У четвер, 16 лютого, лідер УПЛ СК Дніпро-1 втретє за сезон поступився кіпрському АЕКу з Ларнаки. Рахунок матчу — 0:1.

Втім, ця гра стала особливою для рекордсмена за кількістю матчів у складі "спортклубівців" — Ігора Когута. 26-річний хавбек вийшов на поле у складі "дніпрян" 150-й раз.

Як повідомляє офіційний сайт Дніпра-1, Когут провів 71 матч в УПЛ, 30 ігор у Другій лізі, 24 поєдинки у Першій лізі, 17 матчів у Кубку України і 8 ігор у єврокубкових турнірах. Ігор забив 38 м’ячів і віддав 17 асистів і з показником у 55 балів залишається рекордсменом клубу ще за одним показником — системою гол+пас.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд гри.