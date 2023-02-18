Іспанський захисник забив переможний гол у ворота української команди.
Анхель Гарсія, ФК АЕК
18 лютого 2023, 15:15
Захисника АЕКу з Ларнаки Анхеля Гарсію визнали найкращим гравцем тижня в Лізі конференцій. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1 іспанець відзначився результативним ударом після навісу зі штрафного. Цей гол виявився єдиним у матчі.
У боротьбі за нагороду Гарсія випередив Луку Йовича, Трезеге та Марка Янковича.
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів було визнано Фредріка Аурснеса з Бенфіки, а в Лізі Європи — Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед.