Ліга конференцій

Іспанський захисник забив переможний гол у ворота української команди.

Захисника АЕКу з Ларнаки Анхеля Гарсію визнали найкращим гравцем тижня в Лізі конференцій. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1 іспанець відзначився результативним ударом після навісу зі штрафного. Цей гол виявився єдиним у матчі.

У боротьбі за нагороду Гарсія випередив Луку Йовича, Трезеге та Марка Янковича.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів було визнано Фредріка Аурснеса з Бенфіки, а в Лізі Європи — Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед.