Найгіршим гравцем дніпрян став новачок команди Жоан Пеглоу.
Макс Валеф, СК Дніпро-1
17 лютого 2023, 10:15
Дніпро-1 у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій мінімально поступився АЕКу з Ларнаки (0:1).
За версією статистичного порталу SofaScore найкращими гравцями Дніпра-1 у цьому матчі були воротар Макс Валеф та півзахисник Олександр Піхальонок, які отримали по 7,2 бали.
Найгіршим гравцем команди Олександра Кучера був новачок Жоан Пеглоу – 5,9 балів.
Найкращим гравцем матчу було визнано Луїша Густаву, який отримав оцінку — 8 балів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЕК – Дніпро-1.