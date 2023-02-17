Дніпро-1 у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій мінімально поступився АЕКу з Ларнаки (0:1).

За версією статистичного порталу SofaScore найкращими гравцями Дніпра-1 у цьому матчі були воротар Макс Валеф та півзахисник Олександр Піхальонок, які отримали по 7,2 бали.

Найгіршим гравцем команди Олександра Кучера був новачок Жоан Пеглоу – 5,9 балів.

Найкращим гравцем матчу було визнано Луїша Густаву, який отримав оцінку — 8 балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЕК – Дніпро-1.