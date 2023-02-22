Ліга конференцій

38-річний арбітр вже двічі працював з українськими командами в єврокубках.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 і АЕКом з Ларнаки.

Головним арбітром буде 38-річний латвієць Андріс Трейманіс, який є арбітром ФІФА з 2011 року.

Допомагатимуть на лініях йому співвітчизники Харальдс Гудерманіс і Мартиньш Свіпстс. Резервним рефері буде Александрс Голубєвс.

За систему ВАР відповідатиме голландець Роб Діперінк, а його помічником буде Ервін Бланк.

Зазначимо, що Трейманіс вже двічі обслуговував матчі українських команд в єврокубках. Вперше у 2015 році — матч між Зорею та Шарлеруа (3:0), а потім Ліон — Шахтар (2:2) у 2018 році.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК Ларнака пройде завтра, 23 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.