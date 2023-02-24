Ліга конференцій

Капітан дніпрян поділився своїми думками після гри з АЕКом.

Захисник і капітан Дніпра-1 Олександр Сваток прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКу з Ларнаки (0:0).

"По сьогоднішній грі я можу сказати, що наша команда віддала усі сили, виклалися на сто відсотків, але нам не пощастило. Були моменти, могли забивати, але не реалізували їх. Хотілося б подивитися на АЕК, як він грає, коли першим пропускає гол.

Втрата Артема Довбика? Звісно, це відчувалося, адже Артем – лідер нашої команди, наш кращий бомбардир. Важко без нього грати, але у першому таймі Пеглоу непогано відіграв, добре пересувався, мав нагоди і у другому таймі. Гуцуляк теж багато боротьби виграв і непогано виглядав.

На всі сто відсотків ми не зіграні з новачками, але з кожною грою бачимо, що все краще і краще розуміємо один одного. Тепер будемо готуватися до виступів у чемпіонаті України і всі думки на матч з Олександрією", - наводить слова Сватка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.