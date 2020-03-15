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Китайский клуб досрочно завершит тренировочный сбор.

Китайский Ухань Залл вернется в родную страну из Испании из-за угрозы заразиться коронавирусом, сообщает ESPN.

Примечательно, что именно Ухань был основным очагом болезни, и именно из-за нее клуб отправился на сборы в Испанию.

Тем не менее, сейчас пик эпидемии в Китае прошел. Болезнь бушует в Европе, а Испания оказалась второй по количеству заболевших.

Напомним, ранее новичок Ухань Залл Даниль Каррису заявил, что в Китае сейчас безопаснее, чем в Европе.